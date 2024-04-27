Паспорт гражданина мира: что это такое и есть ли в нем смысл

Документ признает далеко не каждая страна

В последнее время, не в последнюю очередь из-за ограничения представления консульских услуг, многим украинцам стала интересной тема гражданства другой страны и более "экзотические" документы. К таковым например относится паспорт гражданина мира, который хоть и выглядит привлекательно, но имеет свои нюансы.

С этой темой можно детально ознакомиться в материале "Телеграф": "Серый" паспорт VS. "паспорт гражданина мира": какие плюсы и минусы таких документов

Паспорт гражданина мира выдает некоммерческая организация World Service Authority, а выглядит он весьма солидно. Он переведен на 7 языков мира, имеет буквенно-цифровую кодовую строку, отсканированную фотографию паспорта и изображение "призрака", защитную бумагу со встроенным логотипом, страницей данных, ламинированной голограммой.

Однако нюанс кроется в том, что выдает этот документ НКО, в то время как реальный паспорт выдается государством, которое несет ответственность за своих граждан.

Получить такой паспорт весьма просто, надо лишь перейти на сайт "Мирового правительства" и оформить там документ. Для этого необходимо передать некоторые персональные данные, вроде полного имени, домашнего адреса, контактного номера, которые необходимо прописать английскими печатными буквами. Также надо сделать подпись и предоставить отпечаток большого пальца.

Анкету также надо засвидетельствовать у нотариуса, добавить к ней четыре фотографии и отправить в главный офис организации. Документ обычно делается за месяц или два.

Также заказчик может сразу выбрать срок действия этого паспорта — 3 года обойдутся в 75 долларов, а 10 лет в 125 долларов. За дополнительную плату срок действия паспорта можно продлить или заказать там другие документы.

Подвох кроется в том, что юридическими основаниями для получения этого документа является Общая декларация прав человека, которая описывает свободу передвижения как неотъемлемый аттрибут свободного человека. Но официально его признали лишь 6 государств: Буркина-Фасо, Эквадор, Мавритания, Танзания, Того, Замбия.

Однако есть и ряд других стран, включая и европейских, которые хоть раз ставили свои штампы о визе или о въезде в этом документе, чем де-факто признавали его силу. Однако эти случаи единичные и скорее всего рядового обладателя "паспорта гражданина мира" туда с этой бумажкой не пустят.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что такое "серый" паспорт или паспорт иностранца и как его можно получить в разных странах.