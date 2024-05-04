"Христос Воскрес": як правильно вітатися на Великдень, розповів митрополит ПЦУ

Вітатися так треба аж до Вознесіння

У неділю, 5 травня, в Україні православні християни святкуватимуть Великдень, на який прийнято по-особливому вітатися. У цей день треба усім казати "Христос Воскрес", а у відповідь — "Воістину Воскрес".

Чому саме такі привітальні слова використовуються та протягом якого терміну їх слід вживати "Телеграфу" розповів митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко).

За його словами, вітатися таким чином треба від Великодня до Вознесіння, тобто протягом 40 днів. Адже Вознесіння Господнє святкуємо на 40-й день після його Воскресіння.

"І весь цей період, поки Христос ще перебував зі своїми учнями тут на землі, ми і вітаємося цим пасхальним вітанням. Тобто свято Пасхи святкують фактично ці 40 днів", — каже митрополит.

Він наголосив, що це вітання з'явилося, коли жінки-мироносиці прийшли в перший день після суботи помазати тіло Господа нашого Ісуса Христа пахощами, за юдейською традицією погребіння, ангел сповістив їм, що Ісус воскрес. Саме від цього ангельського вітання до жінок-мироносиць і походять слова "Христос Воскрес". Тому християни відповідають: "Воістину Воскрес", бо так, дійсно, він воскрес.

"Ми утверджуємо свою віру, оскільки ще апостол Павло сказав: якщо Христос не воскрес, то і віра наша марна. Тобто ми утверджуємо те, що ми віримо, що Христос дійсно воскрес, воістину воскрес Христос", — додає митрополит.

Більше про те, чи можна працювати на Великдень, чи треба дарувати подарунки читайте у матеріалі "Телеграфу": Пасха – це Христос, а не ковбаса: митрополит ПЦУ про великодні символи під хвостом зайчика, жінок у брюках і ухилянтів.

Раніше "Телеграф" писав, що у ПЦУ розповіли, чого зовсім необов’язково робити на Великдень.