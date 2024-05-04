"Христос Воскрес": как правильно здороваться на Пасху, рассказал митрополит ПЦУ

Здороваться так надо вплоть до Вознесения

В воскресенье, 5 мая, в Украине православные христиане будут праздновать Пасху, на которую принято по-особому здороваться. В этот день надо всем говорить "Христос Воскрес", а в ответ — "Воистину Воскрес".

Почему именно такие приветственные слова используются и в течение какого срока следует их употреблять "Телеграфу" рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко).

По его словам, приветствоваться таким образом нужно от Пасхи до Вознесения, то есть в течение 40 дней. Ведь Вознесение Господне празднуем на 40-й день после его Воскресения.

"И весь этот период, пока Христос еще находился со своими учениками здесь на земле, мы и здороваемся этим пасхальным поздравлениям. То есть праздник Пасхи празднуют фактически эти 40 дней", — говорит митрополит.

Он отметил, что это приветствие появилось, когда женщины-мироносицы пришли в первый день после субботы помазать тело Господа нашего Иисуса Христа благовониями, по иудейской традиции погребения, ангел возвестил им, что Иисус воскрес. Именно от этого ангельского приветствия к женщинам-мироносицам и произошли слова "Христос Воскрес". Поэтому христиане отвечают: "Воистину Воскрес", потому что, действительно, он воскрес.

"Мы утверждаем свою веру, поскольку еще апостол Павел сказал: если Христос не воскрес, то и вера наша напрасна. То есть мы утверждаем, что мы верим, что Христос действительно воскрес, воистину воскрес Христос", — добавляет митрополит.

Больше о том, можно ли работать на Пасху, нужно ли дарить подарки читайте в материале "Телеграфа": Пасха – это Христос, а не колбаса: митрополит ПЦУ о пасхальных символах под хвостом зайчика, женщин в брюках и уклонистах.

Ранее "Телеграф" писал, что в ПЦУ рассказали, чего совсем необязательно делать на Пасху.