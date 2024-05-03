Субота перед Великоднем: у ПЦУ розповіли, чого не варто робити цього дня

Цьогоріч Великдень відзначається 5 травня

У суботу перед Великоднем, яку в народі ще називають "тихою суботою", християни згадують розп'яття Христа Спасителя і його покладення до гробу. Тому їхня поведінка в цей день має бути відповідною.

Про це "Телеграфу" розповів митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) в інтерв’ю "Великдень – це Христос, а не ковбаса: митрополит ПЦУ про великодні символи під хвостом зайчика, жінок у штанах та ухилянтів".

На його думку, твердження, що в цей день не можна нічого святкувати, не є забобонами. Митрополит зазначив, що це звичайне християнське поводження.

"Коли вмирає хтось із наших ближніх, нам було б неприємно, щоб у нас в сім'ї біля гробу хтось веселився або сусіди справляли весілля. Тиха субота, вона іменується від того, що ми згадуємо розп'яття Христа Спасителя і його покладення до гробу, і Господь спочиває своїм тілом до воскресіння у гробі. І ми, звісно, переживаємо цю подію, як годиться християнам, бо найрідніша для нас людина постраждала за нас і відкрила нам двері царства небесного. І поведінка в цей день має бути відповідною", — підкреслив він.

Водночас, за словами митрополита, якщо люди невіруючі, неправославні, то "ніхто нікому нічого не може заборонити". Проте він зазначив, що ми живемо в соціумі і повинні поважати культуру один одного.

Крім того, митрополит пояснив, що в цей день можна і треба працювати. За його словами, християнину цей день потрібно посвятити належній підготовці до Світлого Христового воскресіння і відвідати богослужіння, оскільки саме богослужіння воскресіння фактично святкується вже в суботу.

"В перший день після суботи жінки-мироносиці прийшли і побачили, що гроб Христа відкритий. Вони прийшли рано вранці, вже в неділю, і це фактично перший день після воскресіння, бо Господь воскрес до того. Жінки-мироносиці не були свідками воскресіння, але коли вони в неділю, в перший день після суботи, прийшли до гробу, тоді вже побачили ангела, який їм сказав: "Чого шукаєте живого серед мертвих, його нема тут, він воскрес", — розповів митрополит.

Раніше "Телеграф" писав про те, що можна вдягати жінкам у храм. У ПЦУ зазначають, що заборона на штани чи джинси — це пережитки минулого, які давно не мають нічого спільного із нинішньою реальністю.