Такої традиції немає: у ПЦУ розповіли, що зовсім необов’язково робити на Великдень

У православній церкві України розповіли, чим краще замінити подарунки на Великдень

В українському суспільстві є багаторічні традиції, пов’язані зі святом Великодня. Наприклад, митися до заходу сонця у чистий четвер чи дарувати подарунки. Але ні те, ні інше немає нічого спільного з християнськими звичаями.

Про це "Телеграфу" розповів митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) в інтерв’ю "Великдень – це Христос, а не ковбаса: митрополит ПЦУ про великодні символи під хвостом зайчика, жінок у штанах та ухилянтів".

За словами митрополита, подарунки можна дарувати будь-якого дня без якоїсь прив’язки до дати. Однак Великдень — це насамперед день, коли славлять Господа.

"Ні, звичайно, такої традиції немає. Просто люди ходять один до одного в гості, вітають словами "Христос воскрес — Воістину воскрес" ну й обмінюються великодніми яйцями, писанками. А подарунки можна дарувати щодня. Тобто традиції з подарунками до Великодня немає", — підкреслив митрополит Переяславський та Вишневський.

Він додав, що краще в Великодній тиждень робити добрі справи. Наприклад, нагодувати бідного чи допомогти жебраку.

"Це і буде найкращим подарунком і для себе, і для цієї людини", — сказав митрополит Олександр.

Також "Телеграф" розповідав про те, що можна вдягати жінкам у храм. У ПЦУ зазначають, що заборона на штани чи джинси — це пережитки минулого, які давно не мають нічого спільного із нинішньою реальністю.