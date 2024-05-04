Великдень 2024: що категорично заборонено робити, щоб не накликати лиха

Головні заборони Великодня

Великдень — головне релігійне свято церковного календаря. Це світле торжество має свої традиції, звичаї та обряди. Однак є й низка того, що робити на Великдень категорично не можна.

Розпочинається Великдень із Великого посту, який триває 48 днів. Під час нього заборонено сваритися з рідними і лаятися. Не можна також святкувати весілля, вінчатися і навіть розважатися. Також варто відмовитися від шкідливих звичок під час Великого посту.

Тиждень перед Великоднем дуже урочистий і має назву Страсна седмиця. Кожен із семи його днів особливий і має власні традиції.

Тиждень перед Великоднем вважається дуже урочистим, кожний із семи днів пасхального тижня чимось важливий та відрізняється традиціями. Найбільш урочистими є Чистий четвер та Страсна п'ятниця.

Початок Великодня знаменує закінчення Великого посту, але і під час свята є справи, які робити не можна:

ображати людей, лаятися, заздрити і бажати комусь зла;

займатися фізичною працею;

обговорювати людей за їх спиною;

ворожити та проводити різні обряди;

викидати освячені продукти;

відмовляти комусь у допомозі;

працювати на городі;

фарбувати і стригти волосся;

їздити на кладовище;

виносити сміття після заходу сонця;

У сучасному світі деяких із цих заборон не дотримуються через швидкий ритм життя. До заборони праці навіть лояльно ставляться у церкві.

Раніше "Телеграф" розповідав, як готуються до свята і як відзначають Великдень. Ми поділилися основними традиціями.