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Великдень 2024: що категорично заборонено робити, щоб не накликати лиха

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Автор
Заборони на Великдень 2024
Заборони на Великдень 2024. Фото Freepik

Головні заборони Великодня

Великдень — головне релігійне свято церковного календаря. Це світле торжество має свої традиції, звичаї та обряди. Однак є й низка того, що робити на Великдень категорично не можна.

Розпочинається Великдень із Великого посту, який триває 48 днів. Під час нього заборонено сваритися з рідними і лаятися. Не можна також святкувати весілля, вінчатися і навіть розважатися. Також варто відмовитися від шкідливих звичок під час Великого посту.

Тиждень перед Великоднем дуже урочистий і має назву Страсна седмиця. Кожен із семи його днів особливий і має власні традиції.

Тиждень перед Великоднем вважається дуже урочистим, кожний із семи днів пасхального тижня чимось важливий та відрізняється традиціями. Найбільш урочистими є Чистий четвер та Страсна п'ятниця.

Початок Великодня знаменує закінчення Великого посту, але і під час свята є справи, які робити не можна:

  • ображати людей, лаятися, заздрити і бажати комусь зла;
  • займатися фізичною працею;
  • обговорювати людей за їх спиною;
  • ворожити та проводити різні обряди;
  • викидати освячені продукти;
  • відмовляти комусь у допомозі;
  • працювати на городі;
  • фарбувати і стригти волосся;
  • їздити на кладовище;
  • виносити сміття після заходу сонця;

У сучасному світі деяких із цих заборон не дотримуються через швидкий ритм життя. До заборони праці навіть лояльно ставляться у церкві.

Раніше "Телеграф" розповідав, як готуються до свята і як відзначають Великдень. Ми поділилися основними традиціями.

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#Заборони #Великдень #Що не можна робити