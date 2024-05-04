Великдень 2024: що категорично заборонено робити, щоб не накликати лиха
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Головні заборони Великодня
Великдень — головне релігійне свято церковного календаря. Це світле торжество має свої традиції, звичаї та обряди. Однак є й низка того, що робити на Великдень категорично не можна.
Розпочинається Великдень із Великого посту, який триває 48 днів. Під час нього заборонено сваритися з рідними і лаятися. Не можна також святкувати весілля, вінчатися і навіть розважатися. Також варто відмовитися від шкідливих звичок під час Великого посту.
Тиждень перед Великоднем дуже урочистий і має назву Страсна седмиця. Кожен із семи його днів особливий і має власні традиції.
Тиждень перед Великоднем вважається дуже урочистим, кожний із семи днів пасхального тижня чимось важливий та відрізняється традиціями. Найбільш урочистими є Чистий четвер та Страсна п'ятниця.
Початок Великодня знаменує закінчення Великого посту, але і під час свята є справи, які робити не можна:
- ображати людей, лаятися, заздрити і бажати комусь зла;
- займатися фізичною працею;
- обговорювати людей за їх спиною;
- ворожити та проводити різні обряди;
- викидати освячені продукти;
- відмовляти комусь у допомозі;
- працювати на городі;
- фарбувати і стригти волосся;
- їздити на кладовище;
- виносити сміття після заходу сонця;
У сучасному світі деяких із цих заборон не дотримуються через швидкий ритм життя. До заборони праці навіть лояльно ставляться у церкві.
Раніше "Телеграф" розповідав, як готуються до свята і як відзначають Великдень. Ми поділилися основними традиціями.