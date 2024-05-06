Передати за 60 секунд: як і куди надіслати показання лічильника, інструкція від "Нафтогазу"
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Чинний тариф на блакитне паливо залишається незмінним
Клієнти "Нафтогазу" мають передавати показання газового лічильника з 1 по 5 число кожного місяця. Зробити це можна не виходячи з дому, лише за допомогою смартфона або ноутбука, що мають доступ до мережі. Якщо ви помилилися при передачі показань — не страшно. "Телеграф" писав про те, що робити у таких випадках. Є одразу кілька варіантів, як виправити ситуацію.
В компанії "Нафтогаз" розповіли одразу про кілька способів, як передати показання лічильника на газ. Все дуже просто і швидко.
Споживачі газу можуть передати показання онлайн, в особистому кабінеті. Споживачі "Нафтогазу" з Харківської, Дніпровської, Кропивницької філій також можуть передати показники лічильника газу онлайн за посиланням.
Передати показання газового лічильника можна і такими способами:
- спрощена процедура на сайті;
- відправити SMS-повідомлення на номер 4647;
- чат-боти у Telegram, Viber та Messenger;
- телефоном: +38 066 300 28 88; +38 098 300 28 88; +38 093 300 28 88.
Чинний тариф на блакитне паливо нині складає 7,96 грн за куб.м (з ПДВ).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, який термін придатності в лічильників на воду. Для того, аби лічильник коректно рахував показання, його потрібно регулярно повіряти.