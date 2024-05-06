Передати за 60 секунд: як і куди надіслати показання лічильника, інструкція від "Нафтогазу"

Чинний тариф на блакитне паливо залишається незмінним

Клієнти "Нафтогазу" мають передавати показання газового лічильника з 1 по 5 число кожного місяця. Зробити це можна не виходячи з дому, лише за допомогою смартфона або ноутбука, що мають доступ до мережі. Якщо ви помилилися при передачі показань — не страшно. "Телеграф" писав про те, що робити у таких випадках. Є одразу кілька варіантів, як виправити ситуацію.

В компанії "Нафтогаз" розповіли одразу про кілька способів, як передати показання лічильника на газ. Все дуже просто і швидко.

Споживачі газу можуть передати показання онлайн, в особистому кабінеті. Споживачі "Нафтогазу" з Харківської, Дніпровської, Кропивницької філій також можуть передати показники лічильника газу онлайн за посиланням.

Передати показання газового лічильника можна і такими способами:

Чинний тариф на блакитне паливо нині складає 7,96 грн за куб.м (з ПДВ).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, який термін придатності в лічильників на воду. Для того, аби лічильник коректно рахував показання, його потрібно регулярно повіряти.