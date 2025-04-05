"Половина трафіку просто зникає": абонент lifecell обурений умовами тарифу

Клієнт звинуватив lifeсell у тому, що компанія блокує доступ до раніше сплаченого інтернету.

Абонент мобільного оператора lifeсell поскаржився на те, що компанія не дає скористатися повністю послугою, за яку вже було сплачено. Йдеться про інтернет-пакет обсягом 100 ГБ, вартістю 250 грн.

Клієнт написав на офіційній сторінці lifeсell у Facebook: "Мій тариф передбачає 20 ГБ інтернету, тому я користуюся послугою 100 ГБ за 250 грн. Але коли тариф оновлюється, наприклад 1 числа, а послуга діє до 5 числа, lifecell заморожує її. І натомість вмикає тарифний інтернет. Таким чином половина гігабайтів просто згорає".

За його словами, він втрачає частину вже оплаченого ресурсу тільки тому, що компанія визначає черговість використання трафіку на власний розсуд.

"Після того, як тариф і послуга сплачені, власником усього, що вони включають, є той, хто заплатив. А не оператор. І саме власник повинен визначати, який трафік використовувати першим", — наголосив клієнт.

"Такі дії lifecell — не що інше, як шахрайство", — додав він і заявив, що залишив такий самий відгук у Google Play Market.

У відповідь представники lifeсell повідомили, що правила використання трафіку прописані в умовах тарифу та послуги, які є публічними.

"Пріоритет використання трафіку визначають умови послуги/тарифу, які прописані оператором. Підключаючи послугу, ви підтверджуєте, що ознайомлені та погоджуєтеся з її умовами", — відповіли в компанії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що одна з користувачок мобільного оператора lifecell поскаржилася на відсутність зв’язку за кордоном, хоча її тариф був оплачений, а на рахунку були кошти. Вона неодноразово зверталася до служби підтримки, але ситуація залишилася невирішеною.