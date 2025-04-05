Російського топ-спортсмена не пустили до Європи: у РФ кричать про змову, але є нюанс

У РФ вже роздувають тему про русофобію

Дворазовий олімпійський чемпіон із вільної боротьби росіянин Абдулрашид Садулаєв пропустить чемпіонат Європи-2025 у Братиславі (Словаччина) через відмову у візі. РФ намагалася вирішити питання через МЗС та "словацьких друзів", але все виявилося марно.

Про це у коментарі "Матч ТБ" повідомив голова Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі. За його словами, Садулаєв не може потрапити до Європи через "політичну заборону".

"Тема закрита, зрозумілих пояснень немає. Є політична заборона для Садулаєва на в’їзд до Шенгенської зони", — заявив Маміашвілі.

Проте російського спортивного чиновника відразу піймали на брехні. Журналіст Володимир Іванов повідомив, що Садулаєву заборонили в’їзд до ЄС на 59 місяців через його махінації під час в’їзду до Румунії в січні 2024 року. Спортсмен порушив правила, спробувавши в'їхати до Румунії за допомогою туристичної візи Іспанії.

"У Румунію можна потрапити або за національною візою, або за багаторазовою шенгенською візою. Його не впустили в країну і поставили в паспорт штамп про заборону в’їзду в шенгенську зону на 59 місяців.

У березні 2025 року Садулаєв спробував подати новий закордонний паспорт разом з іншими російськими борцями на оформлення шенгенської візи до Словаччини для участі в новому чемпіонаті Європи. Усі спортсмени отримали візи, окрім Садулаєва.

За інформацією від консульського відділу Словаччини, проти Садулаєва діє заборона на в’їзд до Шенгенської зони. Офіційне роз’яснення очікується після повернення паспорта", – написав Іванов.

Раніше повідомлялося, що російська топ тенісистка Дар’я Касаткіна вирішила виступати під прапором Австралії. До речі, спортсменка відкрито виступила проти війни в Україні.