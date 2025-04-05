В Україні продають газовий лічильник за ціною "Мерседеса": що в ньому особливого

Хто хоче іржавий мотлох за ціною елітної іномарки?

Колекціонування старих речей може бути надзвичайно цікавим заняттям, проте при пошуку цікавих предметів у мережі можна знайти нескінченну кількість мотлоху за завищеною до неадекватності ціною. Наприклад, українцям намагаються продати раритетний газовий лічильник за 10 мільйонів гривень. Це ціна нового "Мерседеса" G-Class.

Відповідне оголошення можна побачити на сайті OLX. Продавець показує лічильник тип-ГКФ виробництва заводу "Ленприбор" і стверджує, що таких залишилося лише два у різних музеях світу.

Варто зазначити, що газові лічильники у СРСР почали ставити у 1950-х роках. Однак оскільки в той час "наддержава" намагалася скоротити витрати на чому тільки можна, то вже в 1962 з’явився указ про припинення їх встановлення. В 1966 це робити взагалі заборонили, а плату за комуналку почали вираховувати відповідно до норм споживання.

Цей період приблизно збігається з часом існування заводу "Ленприбор" — з 1955 по 1966 рік.

Однак лічильники типу ГКФ випускали не тільки там. Наприклад, на російському Авіто (аналог ОЛХ), можна знайти такий же лічильник виробництва Горьківського заводу за 25 тисяч рублів, тобто 12 тисяч гривень. В іншому оголошенні такий же лічильник, щоправда без вказівки виробника, взагалі продавали за 900 рублів (430 гривень).

Так що можна припустити, що лічильник не настільки вже й раритетний, та й 10 мільйонів він явно не вартий. Тому не зовсім зрозуміло на кого розраховане це оголошення і чи автор справді сподівається знайти покупця.

До речі, на сайті українського аукціону Violity лічильник ГКФ був проданий у 2022 році лише за 1 гривню. Ох, вже ж ця інфляція.

Як відомо, це не єдиний лот, який намагаються продати за неосудною ціною. Наприклад, "Телеграф" писав, що в Україні продають рідкісний значок, випущений 1939 року на честь 10-річчя Театру ім. Щорса. Продавець оцінив його вартість у 1 мільйон гривень.