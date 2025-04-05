Цвинтар знесли, залишивши його могилу: як виглядає місце поховання видатного хірурга Скліфосовського

Останні роки життя відомий хірург провів у Полтавській області

Відомий хірург Микола Скліфосовський залишив по собі незабутній слід в історії медицини, революційні методи лікування та тисячі врятованих життів. Але мало хто знає, що він ще захоплювався садівництвом та пивоварінням, він був першим, хто в Полтаві почав вирощувати хміль. Але в 1904 видатного хірурга не стало і довгий час його могила залишалася занедбаною.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де поховано Миколу Скліфосовського і який пам'ятник встановили на місці його поховання. Завтра, 6 квітня, виповнюється 189 років від дня народження видатного українського лікаря.

Микола Скліфосовський — що про нього відомо

Світило медицини Микола Скліфосовський народився 6 квітня 1836 року на хуторі Карантин біля міста Дубоссари Херсонської губернії (тепер Молдова).

Микола Скліфосовський здобув середню освіту в Одесі, згодом став студентом Московського університету, де зайнявся глибоким вивченням медицини. Він був одним із найкращих студентів медичного факультету. Потім Миколи повернувся до Одеси та розпочав медичну практику, а науковий ступінь доктора медицини отримав у Імператорському Харківському університеті. Через рік Скліфосовський вирушив за кордон, де провів понад два роки, вдосконалюючи свої знання у галузі хірургії, а також вивчаючи новітні досягнення медицини в Європі.

Микола Скліфосовський працював в Одесі

Після закордонного відрядження Микола повернувся до Одеси та був завідувачем хірургічного відділення місцевої лікарні. Там він швидко набув репутації талановитого лікаря.

Варто зазначити, що Скліфосовський був учасником чотирьох воєн. На фронті він удосконалював практику та оперував поранених солдатів по кілька діб без відпочинку.

Микола Скліфосовський був учасником чотирьох війн

Микола Скліфосовський став основоположником наукового підходу до лікування травм та операційної практики. У 1866 році він створив перші правила анестезії, які значно змінили підхід до операції та дозволили скоротити кількість смертельних наслідків. Також саме Скліфосовський удосконалив методи хірургічного втручання, запровадивши принципи асептики та антисептики.

Примітно, що славою вихідця з України користуються в Російській Федерації. На честь хірурга назвали московську лікарню, щоправда, за життя він ніколи там не бував.

Який виглядає могила Миколи Скліфосовського і від чого він помер

Видатний хірург останні чотири роки провів у Полтавській області на своїй дачі, яка дісталася йому від родичів. Приїздив туди, Скліфосовський переходив на українську мову, якою володів з дитинства. Дача на Полтавщині в селі Яківці була його душевною втіхою, він любив займатися тут садівництвом. А ще лікар був любителем пива, він першим у Полтаві став вирощувати хміль та купив у Баварії мініброварню. До нього часто приходили гості, яких він пригощав хмільним напоєм.

Як виглядав Микола Скліфосовський

Скліфосовський приїжджав під Полтаву щоліта, а 1900 року перебрався туди остаточно. І навіть попри погіршення самопочуття, оскільки з колії Миколи вибив інсульт, він продовжував приймати пацієнтів, селян лікував абсолютно безплатно.

У 1904 році Микола Скліфосовський помер у віці 68 років. Його поховали на цвинтарі Свято-Богородичної церкви у селі Яківці поряд із могилою сина. Це місце вважається історичним, оскільки там відбувалася знаменита Полтавська битва.

Повідомляється, що цвинтар, на якому був похований Скліфосовський, незабаром знесли, залишивши лише могилу лікаря та могилу його сина. І довгий час вона залишалася занедбаною.

Миколу Скліфосовського поховано в історичній місцевості

У 1966 році під час проведення у Полтаві міжнародного форуму хірургів, біля могил було зведено парк. Зараз їх доглядають і відгородили їх невеликим парканом. На місці поховання Скліфосовського та його сина встановлено однакові пам’ятники з білими хрестами та надгробними плитами із чорного лабрадориту.

На плиті видатного хірурга висічені слова голландського лікаря Ван Тюльпа: "Світячи іншим — згоряю сам". Це гасло Микола Скліфосовський проніс через все своє життя.

Як виглядає могила Миколи Скліфосовського

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