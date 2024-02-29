Коли повірка, а коли — заміна: який термін придатності в лічильників на воду

Занадто старі лічильники можуть потребувати заміни

Для того, аби лічильник коректно рахував показання, його потрібно регулярно повіряти. Скасовану з початком воєнного стану перевірку повернули влітку 2023 року. Це стосується, зокрема, і лічильників води.

На порталі "Золото.Сіті" виклали основні дані щодо повірки лічильників на воду. Так, прилад обліку потрібно повіряти раз на чотири роки. Повіряти має споживач власним коштом, обравши виконавця робіт.

Повірка лічильника може виконуватися як на місці, так і з демонтажем та доправкою лічильника на перевірку в спеціальну установу. Останній спосіб дозволяє одночасно з повіркою промити лічильник, однак послуги монтажу та демонтажу оплачуються окремо.

Середній повний строк служби лічильника на воду — 10-12 років. Лічильник старший за 12 років може не пройти повірку. Замінити його споживач має власним коштом. Комунальники мають опломбувати новий лічильник — у нього також мають бути всі документи.

Поки лічильник на повірці, споживачу нараховують споживання води по середніх нормах за останні 12 місяців. Якщо приладу обліку немає більш ніж 30 днів, то нарахування водоспоживання здійснюється із розрахунку на людину. На одну особу це від 3,6 до 6,9 м куб залежно від типу будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, які є ознаки того, що лічильник на воду несправний. В такому випадку відбувається позачергова повірка, ремонт, а за необхідності і заміна лічильника.