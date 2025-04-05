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Змінила зовнішність і зникла з радарів: як виглядає Ірина Луценко та чому вона пішла з політики (фото)

Автор
Галина Струс
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Автор
Юрій та Ірина Луценко у шлюбі вже близько 40 років
Юрій та Ірина Луценко у шлюбі вже близько 40 років. Фото Колаж "Телеграф"

Політик давно не з’являлася у медіапросторі

Ірина Луценко — колишня народна депутатка і дружина ексгенпрокурора, політика та військового Юрія Луценка. Вона вперше стала депутатом у 2012 році і пройшла до парламенту від партії Юлії Тимошенко. З того часу політик стала дуже медійною і поступово змінювала свою зовнішність. Однак у 2019 році раптово пішла з політики та зникла з радарів.

"Телеграф" розповість, чому Ірина Луценко закінчила свою політичну кар’єру та як вона змінювала зовнішність під час депутатської діяльності.

Ірина Луценко — політика та зміни у зовнішності

Ірина Луценко народилася на Рівненщині 7 лютого 1966 року, зараз їй 59 років. Свою кар’єру після закінчення Львівської політехніки розпочинала у Рівному — працювала в облвиконкомі та в обласному антимонопольному комітеті. Вже 1998 року переїхала до Києва, де очолила столичний антимонопольний комітет.

Ірина Луценко фото

У 2005 році Луценко пішла з держслужби і почала займатися підприємницькою діяльністю. А вже 2012 року вперше стала народною депутаткою від партії "Батьківщина". На другу каденцію до парламенту Ірина Луценко прийшла вже від партії Петра Порошенка та залишалася у Верховній Раді до 2019 року.

Ірина Луценко фото

Відомо, що втретє Луценко пройшла до Ради від "Європейської солідарності" вже за президентства Зеленського, проте через три місяці після виборів — 4 листопада 2019 року вона оголосила про складання депутатських повноважень через стан здоров’я.

Ірина Луценко фото

Що саме сталося зі здоров’ям депутатки — невідомо. Однак після виходу з політики Ірина Луценко також зникла з медійного простору. А згодом також перестала вести свій профіль у Facebook.

Ірина Луценко фото

Як могли помітити українці, упродовж своєї політичної діяльності Ірина Луценко помітно змінила зовнішність. Як писало видання Antikor.com, дружина Юрія Луценка користувалася послугами пластичних хірургів. Експерти зазначають, що Ірина Луценко зробила щонайменше 5 пластичних операцій. Навіть неозброєним оком видно, що політик робила собі ліпосакцію і сильно схудла.

Ірина Луценко фото

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз скандальний депутат Іванісов, якого судили за зґвалтування. Президент Зеленський заявляв, що готовий відібрати у нього мандат.

Теги:
#Політика #Юрій Луценко #Ірина Луценко #Пластика