Змінила зовнішність і зникла з радарів: як виглядає Ірина Луценко та чому вона пішла з політики (фото)

Політик давно не з’являлася у медіапросторі

Ірина Луценко — колишня народна депутатка і дружина ексгенпрокурора, політика та військового Юрія Луценка. Вона вперше стала депутатом у 2012 році і пройшла до парламенту від партії Юлії Тимошенко. З того часу політик стала дуже медійною і поступово змінювала свою зовнішність. Однак у 2019 році раптово пішла з політики та зникла з радарів.

"Телеграф" розповість, чому Ірина Луценко закінчила свою політичну кар’єру та як вона змінювала зовнішність під час депутатської діяльності.

Ірина Луценко — політика та зміни у зовнішності

Ірина Луценко народилася на Рівненщині 7 лютого 1966 року, зараз їй 59 років. Свою кар’єру після закінчення Львівської політехніки розпочинала у Рівному — працювала в облвиконкомі та в обласному антимонопольному комітеті. Вже 1998 року переїхала до Києва, де очолила столичний антимонопольний комітет.

У 2005 році Луценко пішла з держслужби і почала займатися підприємницькою діяльністю. А вже 2012 року вперше стала народною депутаткою від партії "Батьківщина". На другу каденцію до парламенту Ірина Луценко прийшла вже від партії Петра Порошенка та залишалася у Верховній Раді до 2019 року.

Відомо, що втретє Луценко пройшла до Ради від "Європейської солідарності" вже за президентства Зеленського, проте через три місяці після виборів — 4 листопада 2019 року вона оголосила про складання депутатських повноважень через стан здоров’я.

Що саме сталося зі здоров’ям депутатки — невідомо. Однак після виходу з політики Ірина Луценко також зникла з медійного простору. А згодом також перестала вести свій профіль у Facebook.

Як могли помітити українці, упродовж своєї політичної діяльності Ірина Луценко помітно змінила зовнішність. Як писало видання Antikor.com, дружина Юрія Луценка користувалася послугами пластичних хірургів. Експерти зазначають, що Ірина Луценко зробила щонайменше 5 пластичних операцій. Навіть неозброєним оком видно, що політик робила собі ліпосакцію і сильно схудла.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз скандальний депутат Іванісов, якого судили за зґвалтування. Президент Зеленський заявляв, що готовий відібрати у нього мандат.