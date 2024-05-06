Передать за 60 секунд: как и куда отправить показания счетчика, инструкция от "Нафтогаза"

Действующий тариф на голубое топливо остается неизменным

Клиенты "Нафтогазу" должны передавать показания газового счетчика с 1 по 5 число каждого месяца. Сделать это можно не выходя из дома только с помощью смартфона или ноутбука, имеющих доступ к сети. Если вы ошиблись при передаче показаний – не страшно. "Телеграф" писал о том, что делать в таких случаях. Есть сразу несколько вариантов, как поправить ситуацию.

В компании "Нафтогаз" рассказали сразу о нескольких способах, как передать показания счетчика на газ. Всё очень просто и быстро.

Потребители газа могут передать показания онлайн, в личном кабинете. Потребители компании "Нафтогаз" из Харьковского, Днепровского, Кропивницкого филиалов также могут передать показатели счетчика газа онлайн по ссылке.

Передать показания газового счетчика можно и следующими способами:

Действующий тариф на голубое топливо составляет 7,96 грн за куб.м (с НДС).

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, каков срок годности у счетчиков на воду. Для того чтобы счетчик корректно считал показания, его нужно регулярно поверять.