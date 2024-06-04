Сто євро нотаріусу і ремонт: сюрпризи, яких варто остерігатися орендарям у Польщі

Іноді у договорі пишуть, що коли орендар виїжджає, то має зробити ремонт

Орендарям у Польщі варто бути уважними при підписанні договору, оскільки іноді можуть бути приховані умови, які можуть призвести до фінансових витрат.

Про це "Телеграфу" розповіла рієлтор Аліна Антоненко, яка займається нерухомістю в Ґданську. Повну версію можна прочитати в інтерв’ю на сайті "Телеграфу" "Не вірте чуткам: як українцям орендувати квартиру в Польщі, скільки грошей потрібно і що важливо знати".

"Щоб уникнути сюрпризів, які можуть чекати в кожному договорі, треба уважно перечитати текст, тому раджу попросити власників квартири надіслати зразок договору для ознайомлення за декілька днів до підписання", — радить рієлтор.

Іноді у договорі пишуть, що коли орендар виїжджає, то має зробити ремонт. Або якщо техніка стара, то ви не будете вилазити з ремонтних майстерень, а згодом змушені будете за свої кошти купувати іншу.

Деякі власники наполягають на підписанні договору тимчасової оренди (Umowa najmu okazjalnego). Такий договір потрібно реєструвати у нотаріуса, що коштує в середньому 500 злотих (115 євро). За законом ці витрати має нести власник, але часто змушують оплачувати орендарів.

"Власники змушують сплачувати ці витрати орендарів, або в кращому разі пропонують розділити цю суму навпіл. Але наголошую: оскільки це забаганка власника, ніхто не має права і не може змусити орендаря платити за це", — попередила рієлтор.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які квартири здаються в оренду у передмістях Києва. У гонитві за більш доступними варіанти багато хто готовий винаймати житло в передмісті столиці, проте на них чекає велика кількість сюрпризів.