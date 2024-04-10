Польські спецслужби розвели РФ на півмільярда: у Держдумі б’ють на сполох

Російський депутат звинуватив польські спецслужби у провалі гри "Смута"

Депутат Держдуми Віталій Мілонов, який одного разу привласнив перемогу українській кіберспортивній організації РФ, пограв у "Смуту", після чого звинуватив розробників у співпраці із західними спецслужбами. Російська комп’ютерна гра вийшла на початку квітня.

Відповідний коментар Мілонов написав у vk. Віталій назвав російську гру "шляпою і халтурою", а також припустив, що розробники "Смути" були завербовані польськими спецслужбами.

"Основний бюджет проекту гарантувала держава — в загальній сумі близько 500 мільйонів рублів (близько 210 млн грн).

Не здивуюся, якщо розробників завербували польські спецслужби — випустити такий неякісний проект ненавмисно просто неможливо. Я вважаю, треба дуже уважно поговорити з програмістами та ігроробами та дізнатися, що їм завадило зробити свою роботу якісно.

Скачав її разом із помічником, пограв менше години і зрозумів, що це не гра вартістю розробки в 0,5 мільярда, а повна шляпа та халтура”, — написав Мілонов.

Крім того, Мілонов прикріпив відео з гри, яке уже сталом мемом.

Раніше Мілонов закликав не видавати нідерландській владі форварда московського "Спартака" Квінсі Промеса, якого засудили на 6 років в’язниці у справі про контрабанду кокаїну загальною вагою 1362 кг.