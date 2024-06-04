Квартири і приватні садиби: скільки коштує зняти житло у Польщі

У Польщі можна зняти студію за 630 доларів, кімната обійдеться у 345 євро

Винайняти житло у Польщі можна починаючи від 345 євро (кімната), а квартира-студія коштуватиме 584 євро. Вибір орендаря в Польщі обмежений лише його можливостями: можна вибрати і розкішні апартаменти на весь поверх, приватні садиби на березі Балтійського моря, або звичайні міські квартири.

Про це "Телеграфу" розповіла рієлтор Аліна Антоненко, яка займається нерухомістю в Ґданську. Повну версію можна прочитати в інтерв’ю "Телеграфу" "Не вірте чуткам: як українцям орендувати квартиру в Польщі, скільки грошей потрібно і що важливо знати".

"Однокімнатну квартиру (в Польщі їх називають "кавалерками") можна знайти й за 1500 злотих, але вона буде малюткою не більш як 15 кв. м, в занедбаному стані або геть не зручна в розташуванні. Придатна до життя "кавалерка" коштуватиме від 2500 злотих плюс комунальні платежі від 500 до 1000 злотих залежно від району, житлового кооперативу чи житлово-комунального господарства", — каже Антоненко.

Можливості більшості українців в Польщі дозволяють їм винаймати мешкання звичайного міського типу.

"Оскільки я завжди розпитую клієнтів про їхні фінансові можливості, можу сказати, що типова українська пара заробляє на двох у місяць 7—10 тисяч злотих (1600—2300 євро). Самотні люди з зарплатою в чотири тисячі злотих орендують кімнати за 1500 злотих (345 євро), решту залишаючи на життя", — каже рієлтор.

Раніше "Телеграф" писав про варіанти приватних будинків, які можна орендувати у Києві на літо та провести тут незабутній відпочинок.