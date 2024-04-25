Старі меблі та килими vs авторський ремонт та панорамні вікна: які квартири здаються в оренду під Києвом (фото)

Арендувати підходяще житло — завдання не з легких

Вартість оренди квартир у столиці, незважаючи на війну, продовжує перебувати на досить високому рівні. У гонитві за більш доступними варіанти багато хто готовий винаймати житло в передмісті Києва.

При цьому одним із найважливіших факторів для орендарів є зручне транспортне сполучення зі столицею. Редакція "Телеграфу" вирішила дізнатися, скільки коштує оренда квартир у найближчих населених пунктах від Києва та що готові запропонувати орендодавці.

Так, від передмістя до столичного метрополітену найближче розташовані наступні населені пункти:

Вишневе: від міста до ст. метро "Житомирська" — 10 км;

від міста до ст. метро "Житомирська" — 10 км; Ірпінь: від міста до ст. метро "Академмістечко" — 11.3 км;

від міста до ст. метро "Академмістечко" — 11.3 км; Вишгород: від міста до ст. метро "Героїв Дніпра" — 11.6 км.

У Вишневому можна орендувати однокімнатну квартиру в середньому за 8000 гривень, а двокімнатну – за 10 000 гривень. В оголошеннях зустрічаються також і економ-варіанти, і смарт-квартири, і преміальні апартаменти.

Наприклад, у Вишневому можна знайти однокімнатну квартиру за 6500 гривень на місяць. За ці гроші вам запропонують житло зі старими меблями, килимами та балконом без ремонту.

Додатково доведеться сплачувати вартість комунальних послуг.

Бюджетні варіанти сподобаються не всім

Квартира за 6500 у Вишневому

Однак якщо докласти зусиль і промоніторити оголошення, можна знайти досить економні та гідні варіанти. Так, у Вишневому пропонують взяти в оренду смарт-квартиру з ремонтом, меблями та всією необхідною для проживання технікою. Є плита, пральна машина, холодильник, мікрохвильова піч і кондиціонер.

Квартира виглядає досить затишною та світлою. За такий варіант просять 7500 гривень на місяць.

Затишна смарт-квартира у Вишневому

Квартира обладнана меблями та технікою

Двокімнатну квартиру в економ-сегменті у Вишневому також можна знайти. Наприклад, за 10 000 гривень можна зняти цілком пристойну квартиру з меблями, технікою та ремонтом.

Тут є велика шафа – купе, вбудована кухня, передпокій, засклений подвійний балкон. Із тваринами просять не турбувати.

Двушка у Вишневому за 10 000 гривень

У Вишневому є багато пристойних 2-кімнатних квартир

У Вишневому в ЖК "Софія Резіденс" пропонують квартири більш люксового сегмента. Так, за 1-кімнатну квартиру тут доведеться віддати від 16 тисяч гривень.

Вам запропонують закриту територію з ландшафтним дизайном та зручну дорожню розв’язку. Квартири обладнані меблями та всією необхідною технікою.

Однушка у Вишневому за 16 000 гривень

У тому ж ЖК "Софія Резіденс" можна знайти і дворівневу квартиру-студію із двома житловими кімнатами. Є санвузли на кожному поверсі та комора на нижньому поверсі. Квартира з гарним ремонтом, який робився для власного проживання. Повністю укомплектована технікою, посудом, білизною та багатьом іншим.

За таке задоволення доведеться віддати 25 тисяч гривень на місяць.

Шикарна квартира в ЖК "Софія Резіденс"

Світлі та просторі кімнати

Трикімнатні квартири у Вишневому здаються у середньому за 10-15 тисяч гривень. Наприклад можна знайти варіант за 13 000 гривень з непоганим плануванням, трьома просторими кімнатами та меблями.

Тут є 6 спальних місць, окрема вбиральня, великий коридор і балкон. Меблі та техніка також є.

Квартира у Вишневому за 13 000 гривень

У Вишневому здається багато 3-кімнатних квартир

У Вишневому можна зняти 3-кімнатну квартиру і в елітних ЖК. Таке задоволення обійдеться вам від 23 000 гривень на місяць. Пропозицій багато і якщо у вас є гроші, то вибрати є з чого.

Наприклад, здається у ЖК "Акварелі" трикімнатна квартира за 40 000 гривень із двома санвузлами. У помешканні є меблі та техніка: плита, духова шафа, мікрохвильова піч, холодильник, пральна машина та інше.

У квартирі зроблено ремонт та є гарно обладнаний балкон.

Тикімнатна квартира у Вишневому за 40 000 гривень

Цікавий ремонт

Меблі та техніка присутні

В Ірпіні під Києвом можна орендувати однокімнатну квартиру в середньому за 8-10 тисяч гривень. Як економ-варіант можна розглянути пропозицію за 5 000 гривень.

За ці гроші вам запропонують квартиру на цокольному поверсі з деякими меблями та технікою. Є бойлер, інтернет та електроплита.

Бюджетна однушка в Ірпені

Навіть є небагато меблів

У ЖК Ірпені також активно здають в оренду однокімнатні квартири. За житло з гарним ремонтом, чудовою панорамою та якісною технікою доведеться віддати від 13 000 гривень.

Наприклад, у ЖК "Центральний 2" здається в оренду "однушка" за 24 000 гривень на місяць. Вам запропонують стильний ремонт, цікаві меблі та вбудовану техніку. Також є додаткове спальне місце на кухні.

Величезне ліжко

Світла та затишна кухня

Двокімнатні квартири в Ірпені здаються за 12-15 тисяч гривень на місяць. Деякі господарі готові пустити мешканців із тваринами.

Можна знайти бюджетні варіанти за 9000 гривень. За ці гроші вам запропонують старі меблі, килими та "радянський" ремонт.

Плитка на плитці

Кухня у "радянському" стилі

Килими та старі меблі

Зняти в Ірпіні двокімнатну квартиру із пристойним ремонтом, меблями та технікою коштуватиме вам від 15000 гривень. У місцевих ЖК є чимало пропозицій оренди, проте ціни на деякі лоти "кусаються".

Наприклад, за оренду дворівневої видової квартири у Центральному парку просять 20 000 гривень на місяць. У вашому розпорядженні меблі та техніка. Ремонт зроблено за авторським проектом. Кімнати дуже просторі та світлі. Є підігрів підлоги та панорамні вікна.

Простора кухня

Якісні та стильні меблі

Дизайнерський ремонт

За трикімнатні квартири в Ірпені просять 15-18 тисяч гривень на місяць. Варто зазначити, що оголошень такого плану не дуже багато.

Наприклад, за 25 000 гривень на місяць можна орендувати простору видову квартиру із сучасним якісним ремонтом. У будинку є меблі, техніка, гардероб. Також є паркомісце та вантажний ліфт.

Світлі кімнати

Якісний ремонт

Нові меблі

У Вишгороді на Київщині однокімнатні квартири можна орендувати в середньому за 7-8 тисяч гривень на місяць.

Якщо розглянути економ-варіанти, то їх зовсім мало. Наприклад, можна знайти однокімнатну квартиру за 6000 гривень на місяць.

Квартира у житловому стані, є бойлер, плита та стінка на кухні. Немає пральної машини та холодильника. Вам запропонують також не дуже сучасні меблі та косметичний ремонт.

Холодильника та пральної машинки немає

Старі меблі

Зняти однокімнатну квартиру у Вишгороді з ремонтом, меблями та технікою можна за 12-14 000 гривень на місяць. За такі гроші вам запропонують якісний ремонт, наявність балкона, гарне розташування та вбудовану техніку.

Наприклад, за "однушку" у світлих тонах, яка здається вперше просять 14 000 гривень на місяць.

Санвузол

Простора однушка за 14 000 гривень на місяць

Ремонт у світлих тонах

Орендувати двокімнатну квартиру у Вишгороді можна як в економ-сегменті, так і в добре обладнаних ЖК. Середня ціна оренди – 10-15 тисяч гривень на місяць.

Є варіанти за 6-7 тисяч на місяць. За такі гроші на вас чекають старі меблі, старомодний ремонт, килими та гардини на вікнах. З плюсів — можна заїхати з тваринами.

Старі меблі

Яскраві килими

Ванна плитка

Якщо ж ви готові віддати за оренду двокімнатної квартири 17 000 гривень на місяць, то у Вишгороді знайдуться гідні пропозиції для вас.

За такі гроші вам запропонують гарний ремонт, сучасні меблі та вбудовану техніку. Квартира за 17 000 гривень на місяць — простора та світла, обладнана всім необхідним для комфортного проживання.

Коридор та кухня з теплою підлогою, квартира оснащена склокерамічною варильною поверхнею, мікрохвильовою піччю, посудомийною та пральною машинами, мультиваркою та грилем, бойлер на 80 л, кондиціонери, очищувач та зволожувач повітря, пилосос, праска, пароочисник та інша необхідна техніка.

Просторі житлові кімнати

Все виконано у світлих тонах

Простора кухня

Сучасний ремонт

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві здають в оренду вбиту квартиру, яка виглядає дуже страшно. За пристойні гроші орендарі можуть розраховувати на житло без ремонту, із застарілими меблями та сантехнікою.