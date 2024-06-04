Сто евро нотариусу и ремонт: сюрпризы, которых стоит опасаться арендаторам в Польше

Иногда в договоре пишут, что когда арендатор уезжает, то должен сделать ремонт

Арендаторам в Польше следует быть внимательными при подписании договора, поскольку иногда могут быть скрыты условия, которые могут привести к финансовым расходам.

Об этом "Телеграфу" рассказала риелтор Алина Антоненко, занимающаяся недвижимостью в Гданьске. Полную версию можно прочесть в интервью на сайте "Телеграфа" "Не верьте слухам: как украинцам арендовать квартиру в Польше, сколько денег нужно и что важно знать".

"Во избежание сюрпризов, которые могут ожидать в каждом договоре, нужно внимательно перечитать текст, поэтому советую попросить владельцев квартиры прислать образец договора для ознакомления за несколько дней до подписания", — советует риелтор.

Иногда в договоре пишут, что когда арендатор уезжает, то должен сделать ремонт. Или если техника старая, то вы не будете вылезать из ремонтных мастерских, а впоследствии вынуждены будете за свои средства покупать другую.

Некоторые владельцы настаивают на подписании договора временной аренды (Umowa najmu okazjalnego). Такой договор нужно регистрировать у нотариуса, который стоит в среднем 500 злотых (115 евро). По закону, эти расходы должен нести собственник, но часто заставляют оплачивать арендаторов.

"Владельцы заставляют платить эти расходы арендаторов, или в лучшем случае предлагают разделить эту сумму пополам. Но подчеркиваю: поскольку это прихоть владельца, никто не имеет права и не может заставить арендатора платить за это", — предупредила риелтор.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие квартиры сдаются в аренду в пригородах Киева. В погоне за более доступными вариантами многие готовы снимать жилье в пригороде столицы, однако их ждет большое количество сюрпризов.