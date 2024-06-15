Готичні захоплення підлітків: коли батькам варто турбуватися?

Звертати увагу потрібно на тривожні сигнали

Бунтарський дух, експерименти з іміджем та меланхолійна музика — це типові ознаки підліткового віку. Але іноді захоплення похмурою естетикою можуть викликати занепокоєння у батьків. Особливо, коли йдеться про відлуння субкультури готів.

Попри те, що класична готична субкультура з чорним одягом, макіяжем та депресивною музикою вже не існує в такому масштабі, як раніше, її елементи досі присутні серед деяких підлітків. Чи варто батькам хвилюватися, якщо їхня дитина фарбує волосся в чорний колір, практикує похмурий імідж і слухає меланхолійну музику з готичними мотивами, "Телеграфу" пояснив експерт з субкультурних груп В'ячеслав Лихачов в інтервʼю "Анімешники, скейтери і готи: чи варто хвилюватися батькам через підліткові субкультури"

Він вважає, що на ранніх етапах готичних захоплень не варто надто переживати. "Головне — не втратити довірливих стосунків і можливість конструктивного діалогу", — зазначає експерт.

Водночас фахівець радить звертати увагу на тривожні сигнали, такі як повна ізоляція від друзів та соціуму, відмова від спілкування з близькими, прояви депресії та суїцидальних нахилів. Якщо ж йдеться просто про захоплення похмурою естетикою та музикою, то турбуватися зарано.

В'ячеслав Лихачов застерігає батьків від спроб заборонити дитині певні музичні уподобання чи імідж, адже це лише посилить протистояння і відчуженість. Натомість він радить налагоджувати діалог і шукати порозуміння.

Раніше "Телеграф" писав, що молодий київський учитель фізики Руслан Циганков під час останнього дзвоника вирішив станцювати з випускниками прощальний танець та опублікував відео у популярній соцмережі. Колаборація педагога та старшокласників вийшла неймовірно яскравою та драйвовою, а ролик уже переглянули сотні тисяч разів.