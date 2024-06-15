Готические увлечения подростков: когда родителям следует беспокоиться?

Обращать внимание нужно на тревожные сигналы

Бунтарский дух, эксперименты с имиджем и меланхолическая музыка – это типичные признаки подросткового возраста. Но иногда увлечения мрачной эстетикой могут вызывать беспокойство у родителей. Особенно когда речь идет об эхо субкультуры готов.

Несмотря на то, что классическая готическая субкультура с черной одеждой, макияжем и депрессивной музыкой уже не существует в таком масштабе, как раньше, ее элементы все еще присутствуют среди некоторых подростков. Стоит ли родителям волноваться, если их ребенок красит волосы в черный цвет, практикует мрачный имидж и слушает меланхолическую музыку с готическими мотивами, "Телеграфу" объяснил эксперт по субкультурным группам Вячеслав Лихачев в интервью "Анимешники, скейтеры и готы: стоит ли родителям волноваться из-за подростковых субкультур"

Он считает, что на ранних этапах готических увлечений не стоит слишком переживать. "Главное — не потерять доверительные отношения и возможность конструктивного диалога", — отмечает эксперт.

В то же время, специалист советует обращать внимание на тревожные сигналы, такие как полная изоляция от друзей и социума, отказ от общения с близкими, проявления депрессии и суицидальных наклонностей. Если же речь идет просто об увлечении мрачной эстетикой и музыкой, то беспокоиться рано.

Вячеслав Лихачев предостерегает родителей от попыток запретить ребенку определенные музыкальные предпочтения или имидж, ведь это лишь усугубит противостояние и отрешенность. Он советует налаживать диалог и искать взаимопонимание.

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