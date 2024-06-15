Війна і пандемія змінили підліткові субкультури в Україні: експерт розповів про нові реалії

Зовнішній вигляд сучасних підлітків ще не означає приналежність до певної субкульутри

Пандемія COVID-19 та повномасштабна війна з Росією кардинально вплинули на процес соціалізації дітей та підлітків в Україні.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів аналітик київського Центру громадянських свобод, експерт з субкультурних та ультраправих груп В'ячеслав Лихачов у матеріалі "Анімешники, скейтери і готи: чи варто хвилюватися батькам через підліткові субкультури".

За його словами, локдауни, переміщення всередині країни та виїзд за кордон призвели до обривання соціальних зв'язків молоді. Навчання, яке переважно відбувалося онлайн, також відіграло свою роль у зміні процесу соціалізації.

"Натепер важко казати про існування класичних молодіжних субкультур у їхньому традиційному розумінні (емо, скінхеди, репери тощо). Більше нема чіткого поділу на "своїх" і "чужих", представників ворогуючих субкультур. Сучасна молодь відкрита до експериментів із самовираженням. Вони фарбують волосся у яскраві кольори і слухають різну музику. Але це ще не значить, що належать до якоїсь субкультури", — зазначив В'ячеслав Лихачов.

Експерт підкреслив, що нині субкультури підлітків переважно віртуальні. Це люди, які споживають схожий аудіовізуальний контент в інтернеті та соцмережах. Живе спілкування часто відсутнє — існує лише коло онлайн-знайомих, об'єднаних навколо спільної естетики.

На думку експерта, такий ескапізм серед підлітків може бути реакцією на травматичні події війни. Це своєрідний захисний механізм, спроба сховатися від жорстокої реальності.

"Такий ескапізм навряд чи призведе до повного відчуження від дійсності. Швидше, це тимчасова віддушина, яка допомагає адаптуватися і впоратися зі складними обставинами" — міркує Лихачов.

Також "Телеграф" розповідав, що у Києві ввічливо вказали місце представникам молодіжних субкультур. Для них виділили окрему локацію.