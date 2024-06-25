Не досить надійний захист: експерт назвав поширені помилки, які роблять ваші акаунти вразливими
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Двофакторна аутентифікація – це не панацея, каже експерт
Двофакторна аутентифікація (2FA) часто розглядається як надійний метод захисту онлайн-акаунтів, але фахівці попереджають, що поширені помилки при її використанні можуть зробити ваші дані вразливими.
На це зокрема звертає увагу Mr. Jarvis, експерт Інституту дослідження кібервійни в інтерв'ю "Як врятуватися від інтернет-шахраїв і зберегти свої гроші: поради українцям". "Телеграфу" він розповів, які помилки можуть допомогти злочинцю здійснити на вас хакерську атаку.
"Основною помилкою є встановлення, наприклад, Google Authenticator на той же пристрій, де вже зберігаються паролі та авторизовані акаунти. Це значно підвищує ризик компрометації", — зазначає експерт.
За його словами, сучасний темп життя змушує багатьох людей, включаючи високопосадовців, виконувати роботу з мобільних телефонів. Однак таке поєднання робить акаунти більш вразливими.
Для підвищення безпеки Mr. Jarvis рекомендує:
- Встановлювати додатки для 2FA на окремі пристрої, які не мають доступу до мережі.
- Не зберігати паролі на тому ж пристрої, де встановлено 2FA.
- Використовувати різні пристрої для роботи та для підтвердження входу в акаунти.
Експерт підкреслює, що правильне використання двофакторної аутентифікації є ключовим елементом у захисті персональних та робочих акаунтів від несанкціонованого доступу.
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