Вкрасти ваш профіль за 24 години: експерт розкрив нову тактику шахраїв у Telegram та Instagram

Схема традиційно повʼязана з перерахування коштів

Кількість жертв шахрайства зросла з 99 тисяч у 2022 році до 209 тисяч у 2023 і цього року статистика гіршає. Буквально останніми місяцями був сплеск такої активності. Злочинці вдираються на сторінку та просять ваших рідних надіслати вам кошти.

Якщо зловмисник отримав доступ до акаунту в Telegram чи Instagram і протримався там 24 години, він може здійснити повне захоплення профілю. Про це "Телеграфу" розповів Mr. Jarvis, експерт Інституту дослідження кібервійни, у матеріалі "Як врятуватися від інтернет-шахраїв і зберегти свої гроші: поради українцям".

"Якщо "агресор" протримався 24 години в акаунті людини, то часто він має ще більше можливостей. Це стосується Telegram та Instagram. У таких випадках зловмисник 24 години може не проявляти ніякої активності. А згодом, зробити повний захват акаунту аж настільки, що відновити доступ у вас вже не вдасться", — попереджає експерт.

Mr. Jarvis радить користувачам Telegram закріпити системний чат і стежити за повідомленнями про нові входи в акаунт. Якщо виявлено несанкціонований доступ, важливо діяти швидко — протягом перших 24 годин звернутися до фахівців, які допоможуть повернути контроль над акаунтом або принаймні видалити його.

Для Instagram експерт наголошує на важливості надійних паролів та двофакторної аутентифікації, оскільки служба підтримки цієї соцмережі рідко допомагає в подібних ситуаціях.

Найбільш поширеним методом кібершахрайства зараз є фішинг. Простими словами, злочинці надсилають електронні листи чи повідомлення, які виглядають як офіційні повідомлення від банків, соцмереж чи інших відомих компаній, і просять вас перейти за посиланням і ввести свої дані на підробленому сайті.

Зараз користувачам потрібно бути вкрай пильними та вживати превентивних заходів для захисту своїх акаунтів у соціальних мережах.

Нагадаємо, заступник голови правління "ГЛОБУС БАНКУ" Ганна Довгальська розповіла "Телеграфу" про основні найбільш дієві способи протидії шахрайству з банківськими операціями.