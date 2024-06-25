Не достаточно надежная защита: эксперт назвал распространенные ошибки, делающие ваши аккаунты уязвимыми
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Двухфакторная аутентификация – это не панацея, говорит эксперт
Двухфакторная аутентификация (2FA) часто рассматривается как надежный метод защиты онлайн-аккаунтов, но специалисты предупреждают, что распространенные ошибки при ее использовании могут сделать ваши данные уязвимыми.
На это, в частности, обращает внимание Mr. Jarvis, эксперт Института исследования кибервойны в интервью "Как спастись от интернет-мошенников и сохранить свои деньги: советы украинцам". "Телеграфу" он рассказал, какие ошибки могут помочь преступнику совершить на вас хакерскую атаку.
"Основной ошибкой является установка, например Google Authenticator на то же устройство, где уже хранятся пароли и авторизованные аккаунты. Это значительно повышает риск компрометации", — отмечает эксперт.
По его словам, современный темп жизни заставляет многих людей, включая чиновников, выполнять работу с мобильных телефонов. Однако такое сочетание делает аккаунты более уязвимыми.
Для повышения безопасности Mr. Jarvis рекомендует:
- Установка приложений 2FA на отдельные устройства, не имеющие доступа к сети.
- Не хранить пароли на том же устройстве, где установлено 2FA.
- Использовать различные устройства для работы и подтверждения входа в аккаунты.
Эксперт подчеркивает, что правильное использование двухфакторной аутентификации является ключевым элементом в защите персональных и рабочих аккаунтов от несанкционированного доступа.
Также "Телеграф" рассказывал о новой тактике мошенников в Telegram и Instagram. Они пытаются украсть профиль в соцсети через 24 часа.