Хочуть нажитися на війні: шахраї розсилають фейкові листи від імені голови КОВА

Збирають кошти нібито на військову "допомогу"

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко застерігає громадян про шахрайську схему, в якій використовується його ім'я та посада. Зловмисники розсилають фейкові листи нібито від його імені з проханням надати допомогу військовим 114 бригади територіальної оборони.

Про це Кравченко написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, в листах, оформлених на "офіційному" бланку КОВА з печаткою та підписом голови, шахраї просять допомогти з придбанням різноманітного військового обладнання, зокрема біноклів, Starlink-ів, квадрокоптерів, автівок та приладів нічного бачення.

"До мене в руки потрапив лист, написаний нібито від мого імені одному з підприємців області. Все на "офіційному" бланку Київської обласної державної адміністрації, з печаткою та нібито моїм підписом. Хочу одразу сказати – це фейк!", — зазначає Кравченко.

Таким чином зловмисники намагалися зібрати 90 тисяч на конкретний розрахунковий рахунок.

"Але "пісатєлі" прорахувалися. Бо підприємці Київщини знають, що КОДА і я як голова адміністрації такими методами не працюємо і не "вибиваємо" на допомогу військовим. Бізнесу Київщини не потрібні листи, щоб підтримувати ЗСУ. Райони, громади, благодійники і без цього активно купують необхідне для захисників", — пише голова КОВА.

Щодо фейкових листів, Кравченко підкреслив, що вже звернувся до Головного управління Національної поліції у Київській області. Він вимагає розслідувати факт підробки документа та його підпису.

Фейковий лист із підробленим підписпм голови КОВА

Крім цього, голова КОВА зазначив, що подібні фейкові листи розсилаються й від імені голів інших районних державних адміністрацій Київщини. Також додав, що потрібно відбити бажання у шахраїв заробляти на армії.

"Розумію, що листи, які потрапили до мене, можуть бути не єдиними. Тому прошу всіх підприємців, хто отримав аналогічне "прохання" повідомити про це в КОДА та правоохоронцям", — закликає Кравченко.

Раніше "Телеграф" писав, що мільйони гривень з Києва можуть направити в інші регіони. Що розглядали депутати на засіданні бюджетної комісії Київської міської ради.