Прихильників Трампа атакують шахраї після його заяв про пожертвування у криптовалюті: що відомо

У штабі кандидата в президенти поки що ніяк не відреагували на зловмисників

Після того як кандидат у президенти США Дональд Трамп на початку травня 2024 року оголосив, що його кампанія MAGA прийматиме пожертвування у криптовалюті, почастішали випадки шахрайства. Компанія з виявлення кіберзлочинів Netcraft викрила десятки шахрайських сайтів, які хотіли атакувати прихильників Трампа та виманити у них криптовалюту.

Про це повідомляє WIRED. У компанії підкреслили, що злочинці не мають політичних уподобань, вони прагнуть отримати чужі гроші за будь-яку ціну.

За кілька днів до того, як Трамп оголосив про пожертвування у криптовалюті, шахраї зареєстрували домени з орфографічними помилками, тим самим сподіваючись залучити неуважних прихильників кандидата в президенти США. Домен donaldjtrump.com, який був майже ідеальною копією реального сайту передвиборчої кампанії Трампа. Для прийняття платежів компанія MAGA приймає платежі через Coinbase, а деякі шахрайські сайти використовують схожі портали, наприклад Coingate, блокчейн та процесор криптовалютних платежів.

"Для жертви той факт, що в реальній кампанії використовуються платежі Coinbase, а не прямі криптовалюти, не буде дуже очевидним. Це рекламувалося так: "Дональд Трамп приймає пожертвування у криптовалюті", хоча насправді це трохи тонше", — каже Роб Дункан, керівник відділу досліджень Netcraft.

Другий сплеск фейкових сайтів з’явився після того, як 30 травня суд виніс вирок Трампу за фальсифікацію ділової документації з метою підкупити порнозірку Стормі Деніелс. Через кілька годин після цього компанії кандидата в президенти вдалося зібрати понад 34 млн доларів пожертвувань. Кіберзлочинці очевидно передбачали цей інтерес і спробували отримати вигоду.

"Злочинцям подобається використовувати подібні заходи, щоб ґрунтувати свої шахрайства на актуальних подіях, речах, які цікавлять людей і на які люди з більшою ймовірністю переходять за посиланням... Вони зацікавлені в отриманні криптовалюти від будь-кого. І їх не хвилює, які політичні переконання вони можуть мати", — каже Дункан.

Він додав, що жодна з афер поки що не увінчалася успіхом. Але не виключено, що це може бути пов’язане з тим, що сайти нові та поки не активні. У передвиборчому штабі Дональда Трампа не відповіли на запит журналістів і ніяк не прокоментували ситуацію із криптозлочинцями.

Роб Дункан додав, що криптоплатежі — дуже зручний спосіб для шахраїв отримати гроші, оскільки такі платежі практично не регулюються, і вони не мають обмежень, як із традиційними фінансовими переказами.

"Криптовалюта, очевидно, є дуже добрим механізмом для використання злочинцями. Неможливо скасувати платежі; як тільки гроші виявляться в гаманці злочинця, вони зникнуть", — каже Дункан.

Зазначимо, що заява Трампа про підтримку криптовалюти – "переворотний момент" у його кар’єрі. Ще у 2019 році він у своєму акаунті Twitter публічно заявляв, що "не фанат" криптовалют і визнавав лише одну валюту в США — долар.

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