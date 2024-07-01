Аномальна спека накрила Україну: стало відомо, де вона затримається надовго

Така температура очікується не на всій території країни

Липень, другий місяць літа, в Україні розпочнеться з аномальної спеки — першого тижня максимальна денна температура повітря може навіть досягати позначок +34…+39 °С. Триватиме така температура щонайменше кілька днів.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Перевищить багаторічну норму: відомий синоптик дав докладний прогноз погоди на липень".

У матеріалі синоптик Ігор Кібальчич зазначає, що у західних та північних регіонах України висока температура може досить швидко знизитись. А от у центральних, східних та південних областях країни погода така спека триматиметься довше — щонайменше до кінця першої декади місяця.

Синоптик зазначив, що у західних та північних регіонах України висока температура може досить швидко знизитися. А от у центральних, східних та південних областях країни погода така спека триматиметься довше — щонайменше до кінця першої декади місяця.

За словами Ігоря Кібальчича, причиною однієї із причин такої високої температури стане висотний малорухливий блокуючий антициклон. Аномальна спека в Україні буде можлива також через повітряні маси африканського походження.

"Крім того, в умовах слабовираженої циркуляції атмосфери та розвитку термічного циклону в приземному шарі спостерігатимуться сприятливі умови для застою повітря, що стане додатковим фактором підвищення температури", — додав синоптик.

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