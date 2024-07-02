Укр

Не использовали газетку в туалете? Наденьте ее на голову: необычные способы спасения от жары в СССР

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Панамка из газеты
Панамка из газеты. Фото obozrevatel.com

Во время дефицита люди спасались от высоких температур подручными методами

Высокая температура воздуха и аномальная жара — привычное с детства явление. Сейчас нам помогают пережить кондиционеры.

А как же спасались от температурных рекордов в советское время? "Телеграф" разбирался, как в то время люди переживали лето.

Как в советское время спасались от жары

Городским жителям особенно тяжело было из-за нагретого асфальта. Поэтому часто по городу ездили поливальные машины и дети выбегали освежиться под необычным "дождем". В маленьких городах люди эту проблему решали с помощью ведер — ими просто поливали асфальт, чтобы остудить дорожки.

Многие от жары ныряли в городские водоемы, часто игнорируя предостережения санэпидемстанции. Некоторые не прочь были освежится в городском фонтане.

Фото из открытых источников
Некоторые освежались под "дождем" поливальной машины

Также летом от жары спасало известное советское мороженое. Мало кто задумывался, что не всегда сладость была приготовлена на совесть и часто — из некачественных продуктов.

Фото: Открытые источники
Многие до сих пор вспоминают советское мороженое

Газировка из автомата — любимый многими напиток. Однако соки и воду наливали в обычные граненые стаканы, который просто ополаскивался проточной водой в рожковом омывателе. Основательно мыли посуду редко — в основном вручную с использованием соды.

Не отказывались люди пропустить стаканчик — второй кваса со знаменитых желтых бочек. Однако мало кто знал, что напиток старались разливать покупателям очень быстро — чем быстрее льешь, тем больше пены. В бочке было полторы тонны кваса и таким образом благодаря пене продавщица "имела" с каждой свои 5-6 рублей.

Фото: Оbozrevatel
Об этом квасе многие мечтают

Во время дефицита товаров придумывались простые и доступные методы борьбы с летним зноем. Например, шли в ход и советские газеты, которые из-за дефицита туалетной бумаги и так уже использовались не по назначению — делали из них бумажные панамки. Такое изделие стояло копейки и было способно обеспечить простую защиту от палящих солнечных лучей. А то, что осталось, женщины "пускали" на бумажный веер, который часто выручал их в жаркие периоды.

К слову, еще советские женщины часто перешивали купальники из старой одежды. А еще в СССР, чтобы отдохнуть в санатории, приходилось давать взятки.

Теги:
#Погода #Жара #СССР