Не использовали газетку в туалете? Наденьте ее на голову: необычные способы спасения от жары в СССР

Во время дефицита люди спасались от высоких температур подручными методами

Высокая температура воздуха и аномальная жара — привычное с детства явление. Сейчас нам помогают пережить кондиционеры.

А как же спасались от температурных рекордов в советское время? "Телеграф" разбирался, как в то время люди переживали лето.

Как в советское время спасались от жары

Городским жителям особенно тяжело было из-за нагретого асфальта. Поэтому часто по городу ездили поливальные машины и дети выбегали освежиться под необычным "дождем". В маленьких городах люди эту проблему решали с помощью ведер — ими просто поливали асфальт, чтобы остудить дорожки.

Многие от жары ныряли в городские водоемы, часто игнорируя предостережения санэпидемстанции. Некоторые не прочь были освежится в городском фонтане.

Некоторые освежались под "дождем" поливальной машины

Также летом от жары спасало известное советское мороженое. Мало кто задумывался, что не всегда сладость была приготовлена на совесть и часто — из некачественных продуктов.

Многие до сих пор вспоминают советское мороженое

Газировка из автомата — любимый многими напиток. Однако соки и воду наливали в обычные граненые стаканы, который просто ополаскивался проточной водой в рожковом омывателе. Основательно мыли посуду редко — в основном вручную с использованием соды.

Не отказывались люди пропустить стаканчик — второй кваса со знаменитых желтых бочек. Однако мало кто знал, что напиток старались разливать покупателям очень быстро — чем быстрее льешь, тем больше пены. В бочке было полторы тонны кваса и таким образом благодаря пене продавщица "имела" с каждой свои 5-6 рублей.

Об этом квасе многие мечтают

Во время дефицита товаров придумывались простые и доступные методы борьбы с летним зноем. Например, шли в ход и советские газеты, которые из-за дефицита туалетной бумаги и так уже использовались не по назначению — делали из них бумажные панамки. Такое изделие стояло копейки и было способно обеспечить простую защиту от палящих солнечных лучей. А то, что осталось, женщины "пускали" на бумажный веер, который часто выручал их в жаркие периоды.

К слову, еще советские женщины часто перешивали купальники из старой одежды. А еще в СССР, чтобы отдохнуть в санатории, приходилось давать взятки.