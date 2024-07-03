Не тільки туалетного паперу та підгузків: якихось звичних європейцям речей не було у радянської людини (фото)

Ці речі людям довелося "діставати"

Радянський Союз розвивав військово-промисловий комплекс і конкурував зі США, проте міг забезпечити громадянам елементарних побутових потреб. У "великій і могутній" був дефіцит не тільки туалетного паперу та звичайних підгузків, а й інших елементарних речей.

Радянським людям довго доводилося відстоювати у чергах, щоб "дістати" дефіцитні товари. "Телеграф" розповідає, яких західних країн речей був у СРСР.

Які товари були дефіцитними в СРСР

У західних країнах використовували жіночі засоби гігієни вже під час Першої світової війни, а СРСР про них навіть не мріяли. Жінкам доводилося використовувати вату, марлеві пов’язки або навіть старий одяг, рушники чи поношену білизну.

Перша мікрохвильова піч була випущена в 1947 році, а масово прилад почав використовуватися в 1967 році. У Радянському Союзі мікрохвильові печі були у дуже обмежених кількостях. Наприклад, у Дніпрі випускали мікрохвильову піч у 1980-х роках вартістю у півтори зарплати.

Дитячі підгузки були запатентовані ще 1966 року, однак у Радянському Союзі їх просто не існувало. Тоді країна якщо й розробляла якісь засоби гігієни, то виключно для космонавтів. Одноразові підгузки з’явилися в колишніх республіках СРСР лише на початку 1990-х — їх почали завозити з інших країн.

До 1953 року половина американських сімей мала телевізори, проте радянські люди ще довго збиралися у квартирах власників телевізорів. Ситуація трохи налагодилася лише до кінця 1970-х, проте за обсягами виробництва країна помітно відставала від США та Японії, Китаю та Південної Кореї. Та й ціни на телевізори залишалися надхмарними.

Радянський холодильник

У США пилососи були популярними вже у 1940-х роках. А ось у СРСР вони ще довго був у дефіциті. До того ж, часто радянські інженери часто крали західні розробки: наприклад, пилосос "Буран" нахабно скопійований зі шведського "Електролюксу".

Раніше ми розповідали, як у СРСР рятувалися від спеки – у справу йшли зовсім незвичні речі. Також "Телеграф" ділився, які проблеми були у Радянському Союзі із громадськими туалетами.