В СРСР не було нормальних підгузків: чому і як без них обходились, відповідь вас здивує
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Матусі були винахідницями
Виховання дітей в СРСР майже завжди супроводжувалось наслідуванням дивних стереотипів та труднощами. Адже у радянські часи не було звичних нам підгузків.
"Телеграф" розповість, як в СРСР матусі справлялись без памперсів та чому їх не було.
Чим заміняли підгузки радянські батьки?
Зазичай використовували тканинні пелюшки, якими обгортали немовлят. Їх було просто використовувати і прати, але на довго їх не вистачало. Також матусі використовували марлю, яку згортали у кілька шарів та імітували підгузок.
Проте такі саморобні гігієнічні засоби не захищали від протікань та псування одягу. Тому у колискові та ліжечка дітям підкладали клейонку. Якщо ж дитину треба було кудись далеченько везти, то з клейонки робили підкладки, щоб унеможливити протікання.
Чому ж в СРСР не було підгузків?
На це були технічні та економічні причини. Проте все ж СРСР було масове виробництво підгузників, але з тканини, які нічим не уступали саморобним.
З появою перших звичних у нашому розумінні памперсів на світовому ринку, Радянський Союз не зміг конкурувати із закордонними виробниками. До того ж через брак сировини і високу вартість виробництва, памперси не були доступні для більшості сімей.
В якому році з'явилися нормальні памперси в СРСР?
Вони з'явилися в СРСР тільки на початку 90-х років, коли на світовому ринку з'явилися перші зразки. Проте підгузки були дорогими і недоступними для більшості сімей. У той час, тканинні пелюшки залишалися найбільш популярним засобом для гігієни немовлят.
Раніше "Телеграф" писав про те, як у побуті в СРСР використовували воду з-під макаронів.