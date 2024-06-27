В СРСР не було нормальних підгузків: чому і як без них обходились, відповідь вас здивує

Матусі були винахідницями

Виховання дітей в СРСР майже завжди супроводжувалось наслідуванням дивних стереотипів та труднощами. Адже у радянські часи не було звичних нам підгузків.

"Телеграф" розповість, як в СРСР матусі справлялись без памперсів та чому їх не було.

Чим заміняли підгузки радянські батьки?

Зазичай використовували тканинні пелюшки, якими обгортали немовлят. Їх було просто використовувати і прати, але на довго їх не вистачало. Також матусі використовували марлю, яку згортали у кілька шарів та імітували підгузок.

Проте такі саморобні гігієнічні засоби не захищали від протікань та псування одягу. Тому у колискові та ліжечка дітям підкладали клейонку. Якщо ж дитину треба було кудись далеченько везти, то з клейонки робили підкладки, щоб унеможливити протікання.

Чому ж в СРСР не було підгузків?

На це були технічні та економічні причини. Проте все ж СРСР було масове виробництво підгузників, але з тканини, які нічим не уступали саморобним.

З появою перших звичних у нашому розумінні памперсів на світовому ринку, Радянський Союз не зміг конкурувати із закордонними виробниками. До того ж через брак сировини і високу вартість виробництва, памперси не були доступні для більшості сімей.

В якому році з'явилися нормальні памперси в СРСР?

Вони з'явилися в СРСР тільки на початку 90-х років, коли на світовому ринку з'явилися перші зразки. Проте підгузки були дорогими і недоступними для більшості сімей. У той час, тканинні пелюшки залишалися найбільш популярним засобом для гігієни немовлят.

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