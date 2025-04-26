Російського Z-чемпіона наздогнала карма: у батьківський будинок влучив снаряд (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Російський спортсмен підтримав війну, а тепер вона дісталася до нього
У будинок батьків триразового олімпійського чемпіона, чемпіона світу з лижних перегонів Олександра Большунова поцілив снаряд. Лижник після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну публічно підтримав президента РФ Володимира Путіна, сходивши на мітинг у Москві у березні 2022 року.
Про це повідомляє telegram-канал "Mash на спорті". За інформацією російських ЗМІ, у будинку Большунових у селі Подивотьє (Севський район, Брянська область) влучив український снаряд.
Повідомляється, що жертв вдалося уникнути, адже родина Большунових виїхала з рідного села до прильоту. РосЗМІ заявляють, що будинок батьків лижника був обстріляний уламковим боєприпасом ВОГ, після чого всі споруди на ділянці згоріли.
"Так, наш дім підірвали. Моя душа не може цього зрозуміти й прийняти. Все життя було покладено на його будівництво. Там вся історія нашої родини, нашого життя. Сподіваюся, що з божою допомогою пройдемо через усе, що нам уготовано на життєвому шляху", — розповів Большунов-старший.
Нагадаємо, Большунов відвідав так званий "мітинг Путіна", підтримавши повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Після цього від спортсмена відвернулися західні спонсори. Нещодавно Олександра запросили на аматорські перегони в Італії, що викликало міжнародний скандал, адже Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) усунула РФ від усіх змагань. До речі, турнір в Італії проходив не під егідою FIS.