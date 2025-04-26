Російського Z-чемпіона наздогнала карма: у батьківський будинок влучив снаряд (відео)

Російський спортсмен підтримав війну, а тепер вона дісталася до нього

У будинок батьків триразового олімпійського чемпіона, чемпіона світу з лижних перегонів Олександра Большунова поцілив снаряд. Лижник після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну публічно підтримав президента РФ Володимира Путіна, сходивши на мітинг у Москві у березні 2022 року.

Про це повідомляє telegram-канал "Mash на спорті". За інформацією російських ЗМІ, у будинку Большунових у селі Подивотьє (Севський район, Брянська область) влучив український снаряд.

Повідомляється, що жертв вдалося уникнути, адже родина Большунових виїхала з рідного села до прильоту. РосЗМІ заявляють, що будинок батьків лижника був обстріляний уламковим боєприпасом ВОГ, після чого всі споруди на ділянці згоріли.

Село Подивотьє знаходиться біля російсько-українського кордону

"Так, наш дім підірвали. Моя душа не може цього зрозуміти й прийняти. Все життя було покладено на його будівництво. Там вся історія нашої родини, нашого життя. Сподіваюся, що з божою допомогою пройдемо через усе, що нам уготовано на життєвому шляху", — розповів Большунов-старший.

Російські спортсмени на мітингу Путіна, Большунов у червоній шапці

Нагадаємо, Большунов відвідав так званий "мітинг Путіна", підтримавши повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Після цього від спортсмена відвернулися західні спонсори. Нещодавно Олександра запросили на аматорські перегони в Італії, що викликало міжнародний скандал, адже Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) усунула РФ від усіх змагань. До речі, турнір в Італії проходив не під егідою FIS.