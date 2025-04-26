Син Єлизавети II потрапив в гучний секс-скандал. Не обійшлося й без смертей

Відома активістка Вірджинія Джуффре наклала на себе руки

Активістка Вірджинія Джуффре, що звинувачувала принца Великої Британії Ендрю та фінансиста Джеффрі Епштейна в сексуальному насильстві, наклала на себе руки. Напередодні смерті жінка потрапила у ДТП.

Про це повідомила родина померлої, передає ВВС. Зазначається, що причиною самогубства стало саме насилля, яке було важким тягарем для Джуффре.

За словами рідних, активістка "відважно боролась проти сексуального насильства", проте тягар пережитого став для неї нестерпним. Джуффре померла 25 квітня.

Вірджинія Джуффре

"Вона втратила життя через самогубство після того, як усе життя була жертвою сексуального насильства і торгівлі людьми", — кажуть рідні.

Зауважимо, що Джуффре відома у світі через гучну справу сексуального насильства з боку фінансиста Джеффрі Епштейна та принца Ендрю (молодшого брата чинного короля Британії Карла ІІІ). За словами жінки, ще у 17 років на одній з вечірок Епштейна у неї відбувся інтимний контакт з принцом. Жінка назвала це насиллям.

У судовому позові Джуффре зазначила, що сексуальне насильство з боку принца відбувалось в Лондоні, Нью-Йорку та на приватному острові Епштейна в Карибському морі. Проте принц категорично заперечував усі звинувачення. У 2022 році він погодився виплатити жінці компенсацію в 12 млн фунтів, як жест доброї волі. Цього ж року він втратив усі свої військові звання, титул та королівський патронаж.

Джуффре померла 25 квітня на своїй фермі у Західній Австралії. За даними копів, слідів насильницької смерті не було виявлено. Слідство розпочало кримінальне розслідування. У березні 2025 жінка потрапила в аварію, і публікуючи фото з лікарні, вона писала, що готова піти з цього світу, але тільки після того, як побачить дітей.

Що відомо про принца Ендрю

Принц Ендрю, герцог Йоркський — британський принц. Третя дитина і другий син королеви Великої Британії Єлизавети II. Молодший брат чинного короля Британії Чарльза ІІІ. Восьмий у черзі на британський престол. Народився 19 лютого 1960 року.

Королева Єлизавета II та принц Ендрю

У 1973 році принц вступив до елітної школи-пансіону Ґордонстоун на півночі Шотландії. Через чотири роки проходив стажування в коледжі Лейкфілд у Канаді. У 1979 закінчив Ґордонстоун. Того ж року принц Ендрю почав навчання на пілота військової авіації у Британському королівському військово-морському коледжі.

Принц Ендрю, король Чарльз ІІІ та принц Едвард (зліва направо)

У 2021 році американка Вірджинія Джуффре подала позов в суд, стверджуючи, що постраждала від сексуального насильства з боку принца Ендрю в Лондоні та Нью-Йорку. За словами жінки, її продав для сексу американський фінансист, відомий за колективними звинуваченнями у сутенерстві неповнолітніх, Джеффрі Епштайн, який дружив із принцом. Джуффре також заявила, що постраждала від сексуального насильства з боку Епштейна у період з 2000 до 2002 року, коли їй було 17 років. Принц також чинив над нею насильство, коли вона була неповнолітньою.

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