Можете "віддати" свій достаток: що суворо заборонено робити при відвідуванні цвинтаря

Деякі із заборон пов’язані з грошима

На дев’ятий день після Великодня в Україні розпочинаються поминальні дні, які посідають у нашій культурі особливе місце. На Радоницю (Проводи або Гробки) заведено відвідувати могили родичів та друзів, а також молитися за упокій їхньої душі. Але також є певні заборони та забобони, до яких слід прислухатися.

"Телеграф" розповів про застереження, пов’язані з грошима. Якщо не хочете "віддати" свій достаток, то потрібно дотримуватись правил відвідування цвинтаря.

Що не можна робити на цвинтарі

У поминальні дні, і не тільки, слід дотримуватись деяких заборон, коли відвідуєте могили родичів. Деякі їх пов’язані з грошима. Наприклад, вважається, що на цвинтарі в жодному разі не варто витягувати з кишень гроші й тим більше перераховувати їх. Такими діями людина може "відкрити дорогу" витоку фінансів.

Крім того, свій достаток можна "віддати", якщо залишити на могилі монетки, деякі люди кладуть їх на згадку про покійних. Але згідно з повір’ями залишені на цвинтарі гроші можуть прив’язати до вас фінансову невдачу.

Що не можна робити на цвинтарі, Фото: freepik

Також слід пам’ятати, що на території цвинтаря не можна підіймати ні купюри, ні монети. Їх могли залишити як "відкуп" через хвороби, борги та інші нещастя, а піднявши їх, ви можете "перейняти" чужу біду.

"Телеграф" писав раніше, що треба сказати і зробити при виході з цвинтаря. Мовчки йти не можна.