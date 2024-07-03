Не только туалетной бумаги и подгузников: каких привычных европейцам вещей не было у советского человека (фото)

Эти вещи людям пришлось "доставать"

Советский Союз развивал военно-промышленный комплекс и конкурировал с США, однако не мог обеспечить гражданам элементарных бытовых потребностей. В "великой и могучей" был дефицит не только туалетной бумаги и обычных подгузников, но и других элементарных вещей.

Временами советским людям приходилось отстаивать в очередях, чтобы "достать" дефицитные товары. "Телеграф" рассказывает, каких для западных стран вещей не было в СССР.

Какие товары были дефицитными в СССР

В западных странах использовали женские средства гигиены уже во время Первой мировой войны, а в СССР о них даже не мечтали. Женщинам приходилось использовать вату, марлевые повязки или даже старую одежду, полотенца или поношенное белье.

Первая микроволновка была выпущена в 1947 году, а массово прибор начал использоваться в 1967 году. В Советском Союзе микроволновые печи были в очень ограниченных количествах. Например, в Днепре выпускали микроволновку в 1980-х годах стоимостью в полторы зарплаты.

Детские подгузники были запатентованы еще в 1966 году, однако в Советском Союзе их просто не существовало. В то время страна если и разрабатывала какие-то средства гигиены, то исключительно для космонавтов. Одноразовые подгузники появились в бывших республиках СССР только в начале 1990-х — их просто начали завозить с других стран.

К 1953 году у половины американских семей были телевизоры, однако советские люди еще долго собирались в квартирах владельцев телевизоров. Ситуация немного наладилась лишь к концу 1970-х, однако по объемам производства страна заметно отставала от США и Японии, Китая и Южной Кореи. Да и цены на телевизоры оставались заоблачными.

Советский холодильник

В США пылесосы были популярными уже в 1940-х годах. А вот в СССР они долго еще был в дефиците. К тому же часто советские инженеры часто воровали западные разработки: например, пылесос "Буран" нагло скопирован со шведского "Электролюкса".

Ранее мы рассказывали, как в СССР спасались от жары — в дело шли совсем непривычные вещи. Также "Телеграф" делился, какие проблемы были в Советском Союзе с общественными туалетами.