Річниця Чорнобильської катастрофи: як виглядала ЧАЕС та місто Прип’ять до ядерного вибуху (архівні фото)

У суботу, 26 квітня, 39-та річниця Чорнобильської катастрофи

Аварія на Чорнобильській атомній електростанції, що сталася в ніч проти 26 квітня 1986 року, стала наймасштабнішою в історії техногенною катастрофою. Щороку цього дня в Україні згадують жертв цієї трагедії. У 2025 році вже 39-та річниця трагедії, наслідки якої для України та світу відчуваються навіть тепер.

"Телеграф" розповість, що відомо про Чорнобильську катастрофу та покаже архівні фото, як атомна електростанція та місто-супутник Прип’ять виглядали до трагедії.

Річниця Чорнобильської катастрофи

Цього року виповнюється 39 років із моменту ядерних вибухів на Чорнобильській атомній електростанції. У момент аварії, 26 квітня, о 1.23 ночі з інтервалом у кілька секунд сталося два вибухи на четвертому енергоблоці атомної електростанції. Згодом ці вибухи оцінили у 300 Хіросім (так називають ядерну атаку США на японське місто Хіросіма).

Чорнобильська АЕС/Старий саркофаг. Фото: Вікіпедія

Відомо, що під час вибухів на ЧАЕС викинуло в атмосферу 11 тонн ядерного палива. У перші дні близько 8,5 мільйона людей отримали значну дозу опромінення. На ліквідацію катастрофи було направлено близько 600 тисяч людей. При цьому радянська влада намагалася приховати від світу та свого народу небезпеку цієї аварії. Тож евакуація людей із найближчих 80-ти населених пунктів розпочалася лише через добу. А спочатку пожежники та ліквідатори працювали навіть без захисних костюмів та екіпірування.

ЧАЕС до аварії, 1984 рік / Фото: chnpp.gov.ua

Як до трагедії виглядала ЧАЕС та місто Прип’ять

На архівних фото у мережі можна побачити, як виглядала Чорнобильська атомна електростанція та її місто-супутник Прип’ять.

Чорнобиль на старі кадри. Фото: Ukraїner

Відомо, що місто почали будувати 1970 року, паралельно з будівництвом і самої електростанції. Прип’ять знаходиться за 2 кілотри від ЧАЕС, там до катастрофи проживало близько 50 тисяч осіб.

Готель "Полісся", місто Прип’ять до аварії / Фото: chernobyl-visit.com

Майдан перед палацом культури "Енергетик" до катастрофи / Фото: chernobyl-visit.com

Тепер же Прип’ять — це місто-привид, що знаходиться у Чорнобильській зоні відчуження. Також це місто-музей міжнародного рівня, пам’ятка масштабної техногенної катастрофи. До початку повномасштабної війни в Україні до Прип’яті возили екскурсії. А краєвид міста став прототипом для успішної української комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R.

Чорнобиль у наш час. Фото: Ukraїner

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