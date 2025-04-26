Зеленський розповів перші деталі розмови з Трампом тет-а-тет (відео)

Зустріч президентів тривали кілька хвилин, але вона була продуктивна

Президент України Володимир Зеленський вже прокоментував свою зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у Ватикані. За його словами, їх розмова тет-а-тет була доволі продуктивною.

Про це лідер держави заявив, відповідаючи на питання кореспондента "Суспільного". Він додав, що не може розголошувати усіх подробиць розмови.

"Ми дійсно мали дуже продуктивну зустріч. Я не хочу розповідати вам усі подробиці, якщо це можливо, тому що ми обговорювали доволі чутливі питання. Звичайно про те, як наблизити мир, та які результативні зустрічі були в Лондоні та Парижі", — сказав Зеленський.

Зауважимо, що президент України відповідав на питання у компанії прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, з яким він ймовірно, теж мав розмову тет-а-тет.

Нагадаємо, що 26 квітня президент Зеленський разом з першою леді прибули у Ватикан на урочисте прощання з померлим Папою Римським Франциском. Також попрощатись прибули й інші політичні діячі, зокрема президент США Дональд Трамп та президент Франції Емануель Макрон, з яким Зеленський вже мав особисті зустрічі.

Як розповідав "Телеграф", напередодні Трамп прилетів до Риму та заявив, що планується зустріч з представниками України та Росії щодо припинення війни. За його словами, значна кількість "ключових пунктів" так званої "мирної угоди" вже нібито погоджена. Трамп додав, що Київ та Москва нібито "дуже близькі до домовленості" щодо миру; тепер потрібна зустріч "на найвищому рівні", щоб нарешті у війні можна було "поставити крапку", написав він у власній соцмережі Truth Social.