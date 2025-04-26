Магучіх взяла реванш у австралійок за поразку на чемпіонаті світу (відео)

Ярослава успішно виступила у "Діамантовій лізі"

У суботу, 26 квітня, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола золоту медаль на першому етапі "Діамантової ліги" у Сямені (Китай). На чемпіонаті світу у приміщенні українка через травму стала лише третьою.

Ярослава перемогла на турнірі, перестрибнувши планку на висоті 1,97 м. Таким чином, українка випередила своїх суперниць з Австралії та взяла реванш на першому ж старті після невдачі. Про це повідомляє "Телеграф".

Віцечемпіонка світу у приміщенні Елеанор Паттерсон з Австралії виграла "срібло" (1,94 м), випередивши за кількістю спроб свою співвітчизницю, чемпіонку світу Ніколу Оліслагерс. Ще одна українка Юлія Левченко з особистим рекордом сезону (1,91 м) стала четвертою.

Цей успіх став 20-м для Магучіх на цьому рівні. До речі, Ярослава виграла етап "Діамантової ліги" вдев’яте поспіль!

Нагадаємо, 2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині з рекордом сезону (2,01 м). Крім того, Ярослава виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні, показавши результат 1,99 м.