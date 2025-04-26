Зеленська у костюмі, Меланія у сукні: як виглядають образи першої леді України та США на похороні Папи Франциска (фото)

Олена Зеленська обрала класичний та стриманий образ

У суботу, 26 квітня, у Ватикані (Рим) відбувається похорон папи Римського Франциска, на якому присутні сотні тисяч людей, у тому числі світові лідери. Серед присутніх на похоронній церемонії президент України Володимир Зеленський зі своєю дружиною Оленою, а також лідер США Дональд Трамп разом із Меланією.

"Телеграф" розповів, який образ обрала перша леді України Олена Зеленська та перша леді США Меланія Трамп на похорон понтифіка. Свої вбрання вони підкреслили аксесуарами.

У якому вбранні Олена Зеленська та Меланія Трамп з’явилася на похороні Папи Римського

Перша леді України на прощання з Папою Римським Франциском обрала класичний чорний костюм, що складається з піджака та спідниці довжини міді, який доповнила чорною блузою. Це вбрання відповідає строгому дрес-коду Ватикану.

Олена Зеленська на похороні Папи Франциска, Фото: Getty Images

З аксесуарів на Олені Зеленської сонцезахисні окуляри, з собою вона також взяла чорний клатч. Перша леді України віддає перевагу вбранням українських брендів, але поки невідомо, хто дизайнер цього костюму.

Олена Зеленська обрала класичний костюм, Фото: Getty Images

Олена Зеленська разом із Володимиром Зеленським у Ватикані, Фото: Getty Images

Що стосується першої леді США, то Меланія Трамп на церемонії з’явилася в чорній сукні-піджаку довжини міді, підкресливши свій образ закритим туфлями-човниками на високих підборах. Волосся Меланія накрила чорною вуаллю, а на руки одягла мереживні рукавички.

Меланія та Дональд Трам на похороні Папи Франциска, Фото: Getty Images

Меланія одягла сукню-піджак, Фото: Getty Images

Поки що немає інформації, якого саме бренду ця сукня. Однак перша леді США найчастіше з’являється на публіці у вбраннях Dolce & Gabbana, Dior та Ralph Lauren.

Образ Меланії Трамп на похороні Папи Римського, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, чому труну з тілом папи Римського Франциска запечатали. У мережі з’явилися фото.