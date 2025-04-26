У Кривому Розі затримали відомого українського боксера: подробиці

Офіційної інформації про ситуацію поки не надходило

У неділю, 26 квітня, на в’їзді до Кривого Рогу було затримано знаменитого українського боксера Євгена Хитрова (20-2, 17 КО). Спортсмен може бути причетний до крадіжки.

Про це повідомляє svoi.kr.ua. За інформацією джерела, йдеться не про один епізод.

"За нашою інформацією, Євген Хитров може бути причетний до крадіжок із сільгосппідприємств. Його разом зі спільником затримали після однієї з подібних справ. Йдеться не про один епізод. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу", — йдеться у повідомленні.

Довідка: Євген Хитров — український професійний боксер. Чемпіон світу (2011), бронзовий призер чемпіонату Європи (2013), переможець Кубка Європи (2010), чемпіон та призер чемпіонатів України (2011, 2010, 2009). Заслужений майстер спорту України. Свій останній бій у профі "Український лев" (прізвисько боксера) провів у 2019 році. Наразі обіймає посаду президента федерації боксу у Кривому Розі та працює тренером у боксерському клубі КБ-75.

Хитров брав участь в Олімпіаді-2012 у Лондоні, де дуже спірно програв у 1/8 фіналу британцю Ентоні Огого.

Раніше повідомлялося, що нещодавно Хитров опублікував спільне фото із чемпіоном IBF та IBO у легкій вазі Василем Ломаченком. Спортсмени зустрілися в Одесі на чемпіонаті України з боксу.