Путін заявив про "перемогу" на Курщині. Що кажуть у Генштабі

У Кремлі переконані, що "витіснили ЗСУ" з Курського прикордоння

Заява очільника Росії Володимира Путіна, що операція РФ в Курській області "закінчилась повним витісненням ЗСУ" не відповідає дійсності. Про це "Телеграфу" повідомили джерела.

До того ж сам Генштаб Збройних Сил України вже спростував заяви Кремля, зазначивши, що операція Сил оборони України на Курщині триває. Ситуація на цьому напрямку складна, але контрольована. Усі угруповання Сил оборони завдають росіянам ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї.

"Від початку доби в операційній зоні угруповання військ "Курськ" відбито п’ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває", — кажуть у Генштабі.

Додамо, що за минулу добу, 26 квітня, на Курському напрямку сталось 30 бойових зіткнень і усі успішно відбито. Росіяни завдали 28 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ, здійснив 370 обстрілів, з яких 9 — із РСЗВ.

Бої на Курському напрямку, 26 квітня 2025

Водночас Кремль переконаний у тому, що Курська область "зачищена від ЗСУ". І цю ж інформацію поширює пропаганда Путіна. Він назвав, операцію на Курщині "авантюрою Києва", яка окрім втрат українській стороні "нічого не принесла".

"Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів верховному головнокомандувачу Володимиру Путіну про завершення операції зі "звільнення Курської області" від українських військових", — пишуть росЗМІ.

Додамо, Путін впевнений "у повному розгромі противника в Курському прикордонні", і вважає, що це створить чудові умови для подальшого наступу росіян. Однак Генштаб України спростовує цю інформацію, як і джерела "Телеграфу".

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається на фронті та де росіяни посилили натиск.