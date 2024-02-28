"Швидше допоможуть інопланетяни, ніж США": після відео з НЛО на фронті у мережі хвиля коментарів

Позаземні цивілізації також втомились чекати від Конгресу США розблокування допомоги

Після повідомлень про те, що українські захисники зафіксували НЛО над зоною бойових дій, мережа почала вибухати жартами на цю тему. Зокрема, сміються з того, що навіть інопланетяни втомились чекати розблокування військової допомоги від Конгресу США.

"Телеграф" зібрав для вас яскраві та кумедні коментарі та меми на цю тему. Однією з найперших пожартувала Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

"Пішли мемчики про UFO. Що вже представники позаземних цивілізацій втомились чекати від Конгресу США розблокування військової допомоги Україні та прибули з візитом, щоб обговорити передачу зброї. Завжди хочеться вірити у дива, але найбільше диво зробили самі українці в лютому 2022, коли зупинили повномасштабний наступ рашистів. Дайте Україні зброю та боєприпаси і українці зроблять нові дива", — йдеться у повідомленні.

Пізніше у цьому ж телеграм-каналі написали, що InformNapalm тепер шукає перекладача з української на інопланетну.

Користувачі мережі не залишили поза увагою нещодавні заяви президента Франції Еммануеля Макрона про можливість введення військ НАТО в Україну.

Кепкують і з того, що інопланетні цивілізації просто прилетіли подивитись на те, що відбувається в Україні.

У коментарях користувачі мережі зазначають, що інші планети швидше надали б домогу Україні, ніж Європа та США. Зокрема, жартома і не виключають те, що згодом Володимир Зеленський полетить домовлятись про допомогу з іншими цивілізаціями.

Жартуючи про цю новину, також деякі коментатори висловлюють підозру, що це спеціалізовані війська НАТО, якій й збивають російські літаки на східному напрямку фронту.

"Може, це — те, що збиває російські літаки? Думки, NAFO (гра букв від NATO, де T-treaty замінили на F-flying) інопланетний відділ?" — йдеться у коментарі.

Раніше "Телеграф" писав, що мережа вибухнула мемами після того, як блогер Сергій Стерненко розкрив подробиці збору, який отримав назву "Морський бій".