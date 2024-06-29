Над Києвом помітили НЛО: очевидці випадково зафільмували дивний літаючий об'єкт (відео)

Чого тільки не побачиш у столиці

У Дарницькому районі Києва серед білого дня люди помітили невідомий літаючий об’єкт темного кольору. Передбачуване НЛО нерухомо зависло у повітрі над озером Тягле.

Дивний об’єкт зацікавив багатьох киян. Незвичайне явище у небі очевидці зняли на камеру мобільного телефону та опублікували відео у Телеграм-каналі "Київ ІНФО".

Так, у Дарницькому районі столиці місцеві жителі звернули увагу на незвичайний літаючий об’єкт, що нерухомо завис над озером Тягле. За кілька хвилин загадкова "тарілка" просто зникла.

Цікаво, що відео було знято вдень і об'єкт темного кольору чітко виднівся в повітряному просторі над столицею.

Що вдалося зафіксувати очевидцям у небі над Києвом — залишається тільки здогадуватися.

Варто зазначити, що про спостереження НЛО у різний час та в різних країнах неодноразово повідомляли льотчики, моряки, космонавти та наземні спостерігачі. У ряді випадків про спостереження НЛО заявляла велика кількість осіб, які часто незалежали один від одного і перебували на значній відстані.

Існують фотографії, кінострічки та відео, на яких зображені об’єкти, заявлені як НЛО. Стверджується, що НЛО реєструються радарами та іншою апаратурою.

Люди, заявлені як очевидці, можуть стверджувати, що НЛО здатні фізично впливати на навколишнє середовище.

Нерідко за невідомі літаючі об’єкти приймаються незвичайні оптичні явища і більшість з них знаходять логічне пояснення. З усіх повідомлень про НЛО невідомими залишаються лише 5-10%.

НЛО помітили над озером Тяглі

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині під час розчищення озера водолаза атакував невідомий монстр. Після зустрічі з невстановленною живою істотою чоловік отримав тяжку травму ока, опинився у лікарні та переніс серйозну операцію.