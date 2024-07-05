НЛО над Украиной военные видят постоянно: ученый об аномальных зонах и о том, как выглядит в тепловизор полтергейст

Наряду с нами могут существовать другие формы жизни высокоорганизованной материи

Из-за полномасштабной войны с Россией украинское воздушное пространство, пожалуй, мониторится больше всего в мире. Но даже несмотря на это, ученые продолжают фиксировать явления, которые трудно объяснить законами природы. В этом уверен кандидат технических наук Артем Билык, возглавляющий Украинский научно-исследовательский Центр изучения аномалий (УНИЦА) "Зонд". Это единственная отечественная организация, которая почти 20 лет изучает аномальные явления в небе Украины: сообщения об НЛО, странные огни над поверхностью земли и т.д.

Почему именно во время войны так важно изучать НЛО, как в этом помогают ВСУ, где в Украине известнейшая аномальная зона и как выглядит в тепловизор полтергейст? На эти и другие вопросы Артём Билык ответил в интервью "Телеграфу".

Почему воздушное пространство Украины мониторят больше всего в мире

— Скажите, откуда УНИЦА "Зонд" получает информацию об аномальных явлениях? Какие основные источники?

— Украинский научно-исследовательский Центр изучения аномалий "Зонд" — общественная организация, которая действует с 2004 года при Аэрокосмическом обществе Украины и занимается научным изучением аномальных явлений. Мы являемся интеллектуальным преемником комиссии по изучению аномальных явлений, действовавшей еще до восстановления независимости в 1991 году.

В основном к нам попадают данные от очевидцев, которые узнают о нашей организации из интернета, научных публикаций и т.д. Кроме того, мы изучаем сообщения СМИ и получаем данные из государственных метеорологических станций, когда их работники фиксируют аномальные аэрокосмические феномены.

Сообщения крайних лет изменились в качественной структуре, ведь наше воздушное пространство, пожалуй, мониторится больше всего в мире. И это важно, потому что проблема аномальных аэрокосмических феноменов имеет два ключевых аспекта: национальной безопасности и новейших технологий. Нам нужно знать, что происходит в нашем небе, сейчас это очевидно всем, потому что от этого зависит наша жизнь и здоровье. С другой стороны, те явления, которые однозначно не могут быть отождествлены как явления природного или антропогенного происхождения, представляют интерес с точки зрения научного изучения технологического уровня, который они демонстрируют.

— Как много подобных сообщений получает "Зонд"?

— В среднем 30-40 сообщений в год. В результате тщательно проведенного анализа, из этих явлений приблизительно 80-85% обычного происхождения: спутники Starlink, самолеты, звезды, планеты, облака… Сейчас это могут быть также эффекты военных действий: БпЛА, ракеты и т.д.

Следует отметить, что не только гражданские, но и военные сообщают нам о разных странных эффектах в небе. И таких сообщений стало больше, они качественно насыщены, сняты на камеры БпЛА, с помощью тепловизоров и т.п.

— А военные идут на контакт, сотрудничают с Центром?

— Коммуникация в основном построена на индивидуальном уровне. Например, военные, ранее бывшие гражданскими, знают о нашей общественной организации, или ищут через интернет, понимая, что наблюдали, засняли что-то важное.

Вообще, хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться к вашим читателям, чтобы они знали, что в Украине проводится научное изучение аномальных аэрокосмических феноменов и чтобы они сообщали нам об этом. Мы гарантируем конфиденциальность таких обращений, ведь нас интересует именно научный аспект феномена: что действительно наблюдалось.

Следует отметить, что противник также видит эти явления и отмечает, что это не является русскими или нашими дронами или другими летательными аппаратами. Аномальные объекты в небе демонстрируют характеристики, которые пока не могут быть достигнуты известными средствами — например, мгновенное ускорение или очень большая скорость, внезапные появление и исчезновение, световые эффекты и т.д. Страна, которая первой поймет, на каких принципах построены подобные объекты, совершит цивилизационный прорыв.

Можно вспомнить, что во время Второй мировой войны воздушное пространство регулярно мониторили пилоты, силы противовоздушной обороны и гражданские. В то время был всплеск сообщений, ведь от этого зависела жизнь. Военные отмечали, что наблюдаемые аномальные явления не являются известными самолетами ни одной из сторон. В основном, это были световые шары диаметром в несколько метров, летающие поодиночке или группами.

Следует отметить, что ведущие страны мира: Франция, США и т.п. имеют специализированные учреждения, которые занимаются на государственном уровне изучением аномальных аэрокосмических явлений. Сейчас, например, в США создано агентство при Министерстве обороны, которое изучает аномальные явления с профессиональной точки зрения. Они отобрали уже несколько сотен сообщений военных, зафиксированных современными средствами наблюдения, с аномальными объектами, которые не нашли никакого объяснения. Бесспорно, такие исследования нужно развернуть и в Украине, потому что сейчас нужно, как никогда раньше, знать точно, что и где наблюдается. В конце концов, наблюдаемые неизвестные объекты могут быть и новыми разработками противника, представляющими угрозу.

Другие цивилизации на Земле

— Вы говорите, что 80-85% явлений в небе, о которых вы получаете сообщения, можно объяснить. А как насчет остальных 20-15%?

— Эти 15% это явления, обладающие выраженной аномальностью. Мы пользуемся французской классификацией, которая действует уже многие десятки лет. В ней есть несколько категорий: A, B, C, D1 и D2.

Явления категории А полностью отождествлены, о которых есть много информации. B — явления, о которых поменьше информации, но они также отождествлены, то есть они природного или антропогенного происхождения. Категория C – явления, не отождествленные из-за недостаточности информации. Категории D1 и D2 – это те явления, которые имеют значительную аномальность и содержат достаточно информации, чтобы обладать научной ценностью. Это диски, шары, треугольники, групповые объекты, летающие в геометрическом построении, появляющиеся и исчезающие, проявляющиеся визуально в тепловизоре и на радарах и т.д.

— Как вы их объясняете или хотя бы пытаетесь объяснить?

— Мы мало знаем о полных физических основах того мира, в котором мы живем, поэтому у нас есть несколько гипотез того, что наблюдаем.

Первая – это неизвестные новейшие технологии, возможно, тестируемые секретные технологии.

Вторая – это могут быть другие цивилизации, живущие с нами на Земле; формы жизни высокоорганизованной материи, которые тоже существуют рядом с нами.

Классический пример – это т.н. "шаровая молния", которая также является аномальным явлением, но она не вызывает сильного удивления у людей. Она довольно часто встречается, хотя полной физической модели ее существования, воспроизведения в лабораторных условиях до сих пор нет. Более того, во многих случаях "шаровая молния" проявляет аномальное поведение, двигаясь против ветра.

Еще один пример – формации на полях, когда злаковые или другие растения аномально изменяют направление роста на больших площадях, образуя огромные сложные геометрические узоры. Мы подбирали образцы пшеницы, претерпевшей такие изменения, и образцы почвы; исследования показали, что аномально меняется биохимия растений, химия почвы. И мы это не можем пока объяснить, это невозможно для наших технологий, которые мы знаем.

В целом по поводу аномальных явлений наш Центр придерживается гипотезы квантовой механики в интерпретации Эверетта-Вилера-Менского (физики, которые предложили интерпретацию квантовой механики, согласно которой допускается существование параллельных миров. — Ред. ).

— Объясните, пожалуйста, подробнее.

— Если явления имеют высокий уровень информативности в сообщениях (есть видео, показания очевидцев, приборные наблюдения) и одновременно содержат установленные факторы аномальности, то одной из ведущих гипотез мы рассматриваем гипотезу параллельных миров в разветвленной Вселенной. Такие миры могут взаимопроникать друг в друга при определенных условиях. Это объясняет, например, большое количество и разнообразие наблюдаемых аномальных явлений.

Время покажет, какая из гипотез больше оправдается, а возможно, все они имеют место быть одновременно. Для исследований требуется больше фактических данных, больше наблюдений, больше осознанных граждан, которые будут сообщать о своих наблюдениях.

"Полтергейст" фиксировали на тепловизор

— Вы говорите о высоком уровне информативности, доказательной базе. Я понимаю, как можно запечатлеть странное явление в небе, но как очевидцам можно собрать видеодоказательства т.н. "полтергейсту"?

— Один из принципов нашей организации: не рассматривать единичные вербальные показания, когда кто-то просто говорит, что он видел что-то. Фактически, такое сообщение не несет научного содержания. Поэтому мы работаем только с предметным свидетельством: фото, видео, материальные следы. Или может быть групповое наблюдение. Тогда в перекрестном опросе очевидцев удается установить истину.

Аномальные феномены как т.н. "полтергейсты", "призраки" — оставляют обычно много материальных следов, подвергающихся научному лабораторному изучению. Плюс такие явления могут тяготеть к определенным местам, где можно установить специальные системы стационарного автономного мониторинга. К примеру, мы фиксировали явление типа "призраки" с помощью колебаний магнитного поля, а "полтергейст" фиксировали на тепловизор.

— А что видно в тепловизоре в таком случае?

— Такое явление проявляет себя как автономно живущий тепловой "насос", снижается температура окружающей среды в точке пребывания такого феномена, в данном случае тепловая энергия переходила в акустическую — стук без источника. Физически это не запрещено, но как происходит пока загадка.

— За многолетнюю практику "Зонда" обнаружили ли вы в Украине зоны, которые точно можно назвать аномальными, где самая высокая концентрация таких явлений?

— Даже в Киевской области есть несколько таких зон, например поселок Яблунивка, где еще с 1980-х годов наблюдаются аэрокосмические феномены с высокой степенью аномальности. Их видели сотни, если не тысячи людей. Они зарисованы, сняты на видео. Мы пока в процессе изучения механизмов функционирования таких аномальных зон. Очевидно, это связано с определенными свойствами местности.

Экстрасенсорные способности имеет каждый

— Изучаете ли экстрасенсорные способности?

— Можно привести пример Принстонской лаборатории изучения аномальных явлений в США, проведшей десятки тысяч экспериментов по объективизации паранормальных способностей. Объективизация означает, что люди, обладающие этими способностями или претендующие на то, что имеют, их способности можно зафиксировать приборами: случайными генераторами чисел, квантовыми генераторами.

Исследования в мировых научных учреждениях показали, что экстрасенсорными способностями обладает буквально каждый, просто вопрос, будем ли мы их развивать. По идее, человек древности больше имел и развивал такие способности, потому что у него не было "протезирования" с помощью современных технологий, которые, с одной стороны, значительно расширяют индивидуальные возможности каждого, но с другой — не мотивируют к развитию.

В качестве примера можно привести ясновидение. Или осознанные сновидения, когда ты понимаешь во сне, что ты спишь, и управляешь им. Наши предки-характерщики хорошо разбирались в этом.

Явления, описанные выше, относятся к спектру т.н. "пограничных областей науки", Edge Science.

— В Украине вы натыкались на людей, у которых ваш Центр действительно может подтвердить, что у них есть экстрасенсорные способности?

— Бесспорно. Наши эксперименты подтвердили то же, что и эксперименты, которые делали в Стэнфорде, Принстоне, других университетах, институтах — что нулевых результатов нет. Любой человек имеет такие способности в зачаточном состоянии.

К примеру, в древности была развита биолокация, или "лозоходство", когда человек определял, где копать колодец с помощью сенситивного восприятия. Сейчас, когда мы имеем буровые установки и можем легко ими найти воду, нам не нужны лозоходцы, соответственно, такие способности люди не развивают. Но в предельных ситуациях людям все равно приходится полагаться только на себя.

Мы – не сами на планете

— Есть ли вероятность того, что развитые страны уже вошли в контакт с внеземными формами жизни, имеют их технологии. По вашему мнению, это все же выдумка медиа, есть ли здесь что-то от реальности?

— У нас есть принцип – Центр комментирует только то, что мы изучали лично. Как мы уже отметили, ведущие страны изучают аномальные явления, но, пожалуй, если бы кардинально отличающиеся от известных нам технологии были исследованы, то мы бы их увидели уже в определенных устройствах.

Для контакта любых существ, организмов требуется несколько обязательных условий: общность времени, пространства и общность практик. Например, дельфины — более высокоорганизованные по многим параметрам существа, чем мы, имеющие больший мозг, более сложный язык. Но мы с ними не контактируем, потому что они нас не интересуют с точки зрения нашего уровня развития. Так же муравьи, термиты соответствуют всем признакам цивилизации, которые мы сами и придумали: коммуникация, социальная организация, строительство, земледелие…

Культуры грибов, которые муравьи выращивают внутри муравейника, мы не можем их повторить; термитники могут быть высотой более 8 метров, имеют двойную систему вентиляции. Почему мы не контактируем с ними? Потому что, опять же, у них нет космического двигателя, каких-то гаджетов, которые нас интересуют на этом этапе нашего развития. Но технологическое развитие, которым идет наша цивилизация, может быть не единственно возможным.

И тут обратный вопрос: в таком случае, будут ли с нами контактировать цивилизации, преодолевшие межзвездное пространство? Наша цивилизация очень молода, она зародилась в условиях ограниченных ресурсов, постоянных кровопролитных столкновений и нам не понять цивилизации, для которых ресурсы ничего не значат, потому что для нас ресурсы – это все. Ближайшая звездная система — это расстояние более двух световых лет. Наши лучшие ракеты будут преодолевать ее десятки тысяч лет, и вероятно не долетят, ведь есть предел надежности материалов.

— Государство проявляет интерес к вашим исследованиям?

— Государство оказывает информационную поддержку, прежде всего, через сотрудничество с метеорологическими станциями.

Если кому удалось зарегистрировать аномальные явления (АЯ) фото-, видеоаппаратурой, просим своевременно сообщать об этом нашей организации с целью проведения объективного научного исследования.

Даже в это непростое время полномасштабной военной агрессии РФ против нашей страны, научные исследования АЯ актуальны, в частности, в ракурсе вопросов экологии и безопасности жизнедеятельности.

Мы не сами на этой планете, и она не принадлежит нам. Мы живем на поверхности, занимая очень небольшую прослойку. Изучение аномальных явлений позволяет приблизиться к пониманию нашего места и предназначению во Вселенной.