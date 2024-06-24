У небі над Волинню помітили рідкісне природне явище: таке саме буває і на Марсі (фото)

Такий сюрприз є також і на інших планетах

У небі над Волинню помітили рідкісне атмосферне явище — сріблясті хмари, або, як їх ще називають, хмари, що світяться. Вони видно в глибоких сутінках, безпосередньо після заходу сонця або перед сходом Сонця.

Відповідні фотографії було опубліковано у Telegram-каналі UaMeteo. Зафіксувати явище вдалося у місті Ківерці.

"Сезон сріблястих хмар триває", — йдеться у підписі під фото.

Сріблясті хмари – це найвищі хмари в атмосфері Землі. Вони видно лише при освітленні Сонцем, коли воно знаходиться на висоті 6-16 ° під горизонтом. Хмари пересуваються у верхніх шарах атмосфери виключно швидко – їхня середня швидкість становить близько 27,8 метра в секунду.

Найчастіше в північній півкулі вони з’являються з травня по вересень, причому, наприклад, на широті 56° найчастіше — з останніх десяти днів червня до другої декади липня.

Хмари можуть навіть здатися світиться, тому що сонце, що зайшло, може підсвічувати тільки досить високі об’єкти, як небосхил або мезосферні хмари.

Цікаво, що аналогічні явища спостерігаються на інших планетах, зокрема, на Марсі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в червні над Києвом зняли "полуничний" Місяць. Такий Місяць означає, що небесне тіло знаходиться близько від Марса і повністю навпроти Сонця.