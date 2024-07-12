Не тільки "пломбір за 20 копійок": яке ще морозиво любили в СРСР (фото)

Особливою популярністю користувалися кілька видів морозива

Дехто досі згадує культовий радянський пломбір "за 20 копійок". Його любили за невисоку вартість та відмінний смак.

Однак мало хто знає, що морозиво в СРСР почали продавати з 1936 року — тоді один із членів міністерства продовольства після відрядження до США запропонував випускати продукт по всій території держави. Головним завданням стало те, щоб морозиво міг купити кожен громадянин за доступною ціною. Тому "Телеграф" вирішив розповісти, який асортимент морозива був тоді у "арсеналі" радянських магазинів.

Яке морозиво любили у СРСР

Великим попитом користувалося морозиво ескімо. На його рекламу пішло багато грошей.

Спочатку його приготуванням займалися вручну. Працівники кожну порцію окремо пакували в папір, а останнім етапом було додавання палички. У 1947 році виробництво стало автоматизованим і морозиво почали випускати по всьому Радянському Союзу.

Морозиво "Лакомка" стали випускати вже в 70-х роках. Ціна його була високою, тому купити міг далеко не кожен, найчастіше на свята.

Відмінною рисою було те, що морозиво занурювали у глазур із білого шоколаду. Продукт робили двох видів — з білою та шоколадною начинкою.

Аналогом "Ласунки" був "Щелкунчик". Морозиво відрізнялося тим, що зверху воно посипане горішками.

Фруктово-ягідне морозиво було найдешевшим, проте подобалося воно найменше. Придбати морозиво було досить складно. Дехто вважає, що причина полягає у малій популярності продукту, інші впевнені, що морозиво швидко розкуповували.

Плодово-ягідне спочатку робили лише одного кольору, потім випускали з іншими смаками. Це дуже подобалося дітям — їх цікавив зовнішній вигляд, а не смакові якості продукту.

Раніше ми розповідали, як морозиво робили насправді. Також "Телеграф" писав, які солодощі ще були популярні у СРСР.