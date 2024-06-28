В ті часи навіть запустили байку про те, що макаронні фабрики налаштовані на випуск патронів для Автомата Калашнікова

Люди в Радянському Союзі особливо не перебирали їжею. Адже саме в ті часи був шалений дефіцит не тільки на м'ясні, але й макаронні вироби. Тоді не знали, що таке "макарони з твердих сортів пшениці", а вживали те, що було на полицях магазинів, або готували самі.

"Телеграф" розповість, які в СРСР були макарони та чому вони злипалися в грудку при варці.

Варто зауважити що в Радянщину людям дуже рідко в руки потрапляла правильна пшениця. Навіть виготовляючи макарони туди підсовували погану пшеницю. Зараз її в народі звикли називати "не з твердих сортів", навіть і досі на полицях супермаркетів можна побачити такі продукти. Головна їх відмінність у тому, що вони коштують дешевше.

Варто додати і те, що вся макаронна продукція мала стійку тенденцію до зайвого "розварювання" та подальшого склеювання. Для уникнення склеювання їх викладали в друшляк і додатково промивали. Інакше виходила специфічна кашка. Лайфхак від "Телеграфу", який дозволить приготувати макарони втричі швидше.

Пізніше люди вдавались до того, аби змащувати макарони в готовому вигляді олією або вершковим маслом. Хоча другий варіант через дефіцит був доступний далеко не кожному. Самі макаронні вироби через погану пшеницю мали у своєму складі багато крохмалю, що саме при варці і склеювалось в комочки. До речі, ми вже розповідали, як у побуті використовували воду з-під макаронів.

З приводу різноманітності, згідно з ГОСТом 875-69 в СРСР були такі макарони: ріжки, пір'я, соломка, вермішель, локшина, фігурні макарони і якийсь Залежно від діаметра макарони трубчасті ділили: на соломку — 4 мм, спеціальні — 4,1 — 5,5 мм, прості — 5,6 — 7 мм, аматорські — більше 7 мм. Останні дозволили запустити байку про те, що макаронні та цигаркові фабрики налаштовані на випуск патронів для Автомата Калашнікова.

"Телеграф" зібрав добірку фото, як виглядали макаронні вироби в СРСР. А також показали фото, як виглядають макарони після розпаду Радянського Союзу.

Макарони в СРСР - як виглядали

Макарони в 2024 році

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