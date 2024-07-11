Смола, сухий кисіль і не тільки: які солодощі були популярними у СРСР (фото)

Багато солодощів люди робили своїми руками

Згадуючи СРСР, деякі відразу ж думають про улюблене морозиво. Його смак багато хто пам’ятає досі.

Проте не лише морозивом любили поласувати у Радянському Союзі. "Телеграф" вирішив з’ясувати, які ж солодощі були популярні у радянських людей.

Які ласощі були в СРСР

Багато хто часто згадує про хліб із цукром. Це був популярний десерт у радянські часи. А щоби цукор не обсипався, хліб змочували водою. Також його могли помазати вершковим маслом.

Часто готували "тортик" із печива з олією. Шарів можна було робити скільки завгодно, головне, щоб конструкція не розпадалася.

Печиво з олією

На будь-якому базарі можна було купити півня на палички — часто їх готували на продаж бабусі. У форму заливали палений цукор і залишали остигати. Багато дітей були небайдужими до них.

Від згущеного молока мало хто міг відмовитись. Його любили їсти прямо з банки — іноді в тарі пробивали невелику дірочку, через яку й випивали вміст.

Згущене молоко — популярні в СРСР ласощі

Часто згущене молоко перед вживанням варили. Після цього продукт ставав густим та коричневим. Однак при варінні треба було бути обережним — під впливом високої температури банку могла вибухнути.

Любили також і цукерки-іриски. Вони були тягучими, прилипали до зубів, а після вживання таких цукерок люди часто позбавлялися пломб. Однак це мало кого зупиняло.

Багато хто любив поласувати ірисками

Незвичайною насолодою, популярною за радянських часів, була природна жуйка — звичайна смола фруктових дерев. Вона була чудовим замінником магазинного продукту — жуйка була відсутня на прилавках, або була дуже дорогою.

У магазинах за копійки можна було купити сухий кисіль. Більшість дітей не могли дочекатися, поки продукт зварять і з’їдали його сухим. Вважалося, що в такому вигляді кисіль був у рази смачнішим. Часто їм "перекушували", коли не було часу готувати щось солідніше.

Любили також і цукерки "Пташине молоко", проте вони були дорогими. З цієї причини дозволити їх могли тільки на свята або в якості подарунка потрібним людям.

У зв’язку з відсутністю в магазинах часто вдома робили козинаки. Ласощі виходили дуже твердими — багато хто ламав зуби й втрачав пломби. Це, правда, нікого не зупиняло.

З молока, какао, цукру, вершкового масла та печива готували тістечко "Картопля". Усі інгредієнти потрібно було просто подрібнити та змішати.

Раніше ми розповідали, як вгамовували спрагу в СРСР. Також "Телеграф" писав, що у Радянському Союзі робили з водою після варіння макаронів.