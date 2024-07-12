Не только "пломбир за 20 копеек": какое еще мороженое любили в СССР (фото)

Особой популярностью пользовались несколько видов мороженого

Некоторые до сих пор вспоминают культовый советский пломбир "за 20 копеек". Его любили за невысокую стоимость и отличный вкус.

Однако мало кто знает, что мороженое в СССР начали продавать с 1936 года — тогда один из членов министерства продовольствия после командировки в США предложил выпускать продукт по всей территории государства. Главной задачей стало то, чтобы мороженое мог купить каждый гражданин и по доступной цене. Поэтому "Телеграф" решил рассказать, какой ассортимент мороженого был тогда в "арсенале" советских магазинов.

Какое мороженое любили в СССР

Большим спросом пользовалось мороженое эскимо. На его рекламу ушло много средств.

Изначально его приготовлением занимались вручную. Работники каждую порцию отдельно упаковывали в бумагу, а последним этапом было добавление палочки. В 1947 году производство стало автоматизированным и мороженое стали выпускать по всему Советскому Союзу.

Мороженое "Лакомка" стали выпускать уже в 70-х годах. Цена его была высокой, поэтому купить мог далеко не каждый, чаще всего — на праздники.

Отличительной чертой было то, что мороженое окунали в глазурь из белого шоколада. Продукт делали двух видов — с белой и шоколадной начинкой.

Аналогом "Лакомки" был "Щелкунчик". Мороженое отличалось тем, что сверху оно посыпано орешками.

Фруктово-ягодное мороженое было самым дешевым, однако нравилось оно всем меньше всего. Приобрести мороженое было достаточно сложно. Некоторые считают, что причина заключается в малой популярности продукта, другие уверены, что мороженое быстро раскупали.

Плодово-ягодное сначала делали только одного цвета, после выпускали с другими вкусами. Это очень нравилось детям — их больше интересовал внешний вид, а не вкусовые качества продукта.

Ранее мы рассказывали, как мороженое делали на самом деле. Также "Телеграф" писал, какие сладости еще были популярны в СССР.