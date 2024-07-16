Помічникам нардепів в Україні підняли зарплату: скільки заробляють з 1 липня

Автор постанови запевняє, що підвищення зарплат не вплине на бюджет країни

Верховна Рада України схвалила ухвалу №11384 про підвищення зарплат помічникам нардепів з 1 липня. Підвищення відбулось майже на 40 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті ВРУ. Свої голоси за підвищення зарплат віддали 264 народних депутати із 401.

До підвищення зарплати помічники народних депутатів, яких дозволено мати не більше 31 на кожного, отримували 88,4 тисячі гривень на місяць. Але після підвищення заробітна плата збільшилася до 132,6 тисячі гривень на місяць. А це 43,8 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2024 року.

Пропозиція щодо підвищення зарплат належить голові комітету ВРУ з питань соцполітики Галині Третьяковій. У пояснювальній записці сказано, що нинішній рівень зарплати помічників нардепів "порушує стійкість системи супроводу законотворчості" і на додаток до цього ускладнюється "забезпечення депутатами винагороди" помічникам. Підвищення оплати праці нібито не вплине на держбюджет України та фінансування Верховної Ради на 2024 рік.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні зростуть зарплати. На сьогоднішній день виплати, як і раніше, не задовольняють потреби українців, оскільки ціни зростають.